カルチャーの交差点、表参道にメルセデス・ベンツの新ブランド体験拠点が誕生！

表参道クロッシングパークに、メルセデス・ベンツの新ブランド体験拠点「Mercedes-Benz Studio Tokyo」がオープンした。2026年4月24日（金）に営業をスタートし、約1年間の期間限定の施設として展開。6月30日（火）には展示やラウンジ機能、コンテンツの拡張を予定している。

【画像】メルセデス・ベンツの新ブランド体験拠点「Mercedes-Benz Studio Tokyo」（写真10点）

この施設はメルセデス・ベンツ社がブランドの価値観や世界観をより身近に体感できる場を展開する目的でグローバルで進めるプロジェクト「Mercedes-Benz Studio」の一環として誕生したもので、ドイツ・ミュンヘン、デンマーク・コペンハーゲンに続き、アジアでは初のオープンとなる。

「メルセデスの交差点」をテーマにしたMercedes-Benz Studio Tokyoは、伝統と革新、静けさと賑わい、多様な価値観や文化と、メルセデスが”交わる”場所として、クロッシングパークでの開業が決定した。Mercedes-Benz Studio Tokyoならではの特別なコラボレーションの取り組みの一環として、ファッションとの融合を体現すべく、スタッフユニフォームにはY-3のアイテムが採用された。

Mercedes-Benz Studio Tokyoでは期間ごとに変化するコンテンツを通じて、常に新しいブランド体験を発信していく予定だ。例えば、話題の映画『プラダを着た悪魔2』の公開を記念したグローバルキャンペーン「The Art of Arrival」に関連した特別展示として、劇中でミランダ・プリーストリーが使用する車両と同型モデルであるメルセデス・マイバッハSクラスが展示されたり、メルセデス AMG PETRONAS F1®チームとY-3とのコラボレーションコレクションの世界観を表現した展示も行われる。

また、ヨーロッパを代表する企業アートコレクションのひとつとして知られるメルセデス・ベンツ・アート・コレクションより、アンディ・ウォーホルが1986年にブランド創業100周年を記念して制作した「Cars」シリーズから2作品が、5月～7月下旬頃に期間限定で展示される予定だ。

メルセデスの過去、現在、未来、そしてファッション・アート・カフェなど様々なカルチャーが交わることで、新たなブランド体験が提供されるMercedes-Benz Studio Tokyo。各コンテンツの実施開始および終了時期については、公式ホームページでご確認を。

Mercedes-Benz Studio Tokyo

オープン：2026年4月24日（金）

所在地：〒107-0062 東京都港区南青山5-1-1

営業時間：平日・土・日・祝日 11:00-18:00

定休日：なし

ホームページ：https://www.mercedes-benz.co.jp/passengercars/brand/mb-studio.html