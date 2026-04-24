アジアサッカー連盟（AFC）は23日、AFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）ファイナルズの準決勝FC町田ゼルビア対アル・アハリ・ドバイにおいて、判定を不服としたアル・アハリ・ドバイ側の抗議を棄却したと発表した。

現地時間21日にACLE準決勝が行われ、町田はアル・アハリ・ドバイと対戦。試合は12分に相馬勇紀が先制点を挙げると、この得点を守り切った町田が逃げ切り、1－0で勝利。初のアジアの舞台で決勝戦へ駒を進めていた。

この試合では町田のリードで迎えた後半アディショナルタイムに問題が発生。90＋1分にアル・アハリ・ドバイのギリェルミ・バラがミドルシュートを放ち、ネットを揺らす。しかし、この直前に交代出場しようとした望月ヘンリー海輝がピッチに入る前にアル・アハリ・ドバイがスローインでプレーを再開。これに対し、町田が抗議を行うと、主審はオンフィールド・レビュー（OFR）を実施し、最終的にゴールを取り消す判断を下していた。

この判定を不服とするアル・アハリ・ドバイの選手やスタッフは、審判団に猛抗議。UAEメディア『Aletihad Nwes Center』は同点ゴールの取り消しに関して、ルールの適用ミスがあったとし、再試合を要求する構えを見せていると報じていた。

しかし、AFCは23日にアル・アハリ・ドバイの同点ゴール取り消しに対する抗議を正式に却下。判定の妥当性を認め、町田の勝利が確定した。

決勝戦は日本時間25日（土）25時15分にキックオフを控えており、町田はアル・アハリ・サウジと対戦する。

【動画】町田が決勝戦へ



