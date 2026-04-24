モノリスコーポレーションは、中古マンションを対象としたフルリノベーション事業「RE:SPACE(リ・スペース)」を開始した。4月15日には、モデルルームもオープンした。

商談スペース

新築マンション価格が高騰する中、取得コストを抑えつつ理想の住まいを叶える新たな選択肢を提案する。

同事業は、価値の言語化と発信に強みを持つワイノットが企画・広報、現場共創機構グループとして強力な施工基盤を持つモノリスコーポレーションが設計・施工を担う分業体制を採用。両者の役割を明確に分担することで、独創的なコンセプトを高い品質で空間に実装する。

同事業では、コンクリート床仕上げや左官造形などの専門技術を駆使して行う。スケルトン天井による高さの確保やダクト露出設計、さらに打放しアート(キクスイSA工法)の採用により、素材の質感を活かした開放的な空間を表現する 。単なる内装の改修にとどまらず、生活動線や設備計画をゼロから見直すことで、デザイン性と居住性をハイレベルで両立させた住まいを提案する。

天井コンクリート打放し

住宅取得のハードルが上がる中、既存ストックの有効活用は重要な課題となる。同事業では、左官や研磨など多岐にわたる工程を一括施工できるグループの「現場力」を活かし、高品質かつ適正価格でのリノベーションを実現。今後は施工事例を蓄積しながら、住まい手のこだわりを形にする自由度の高い提案を強化し、都市生活における新たなスタンダードの確立を目指す。