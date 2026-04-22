【東京商業地・地価上昇率TOP30】1位は渋谷、上位を占めた“意外な区”とは

東京都・商業地の2026年の公示地価は、前年比12.2%増となり、住宅地の6.5％を上回る上昇を記録しました。その中でも特に地価が上昇しているのは、どのエリアなのでしょうか。本稿では、国土交通省発表の地価公示をもとに、東京都・商業地の地価上昇率が高いエリアをランキングで紹介します。

【2026年版】東京都・商業地の地価上昇率ランキング

東京都の商業地で、2026年1月時点の地価上昇率が最も高かったのは、渋谷駅が最寄りの「渋谷区桜丘町15番6外」でした。次いで2位〜4位はすべて浅草駅、5位に再び渋谷駅（渋谷区渋谷2丁目6番9外）がランクインしています。

渋谷区と台東区が上位5位を占める

2025年度は新宿区や千代田区も複数ランクインしていましたが、2026年度は減少しました。インバウンド需要の好調もあり、観光地を抱える渋谷区や台東区が多くランクイン。その一方、中野区は6位と8位、文京区は11位、北区は12位に入っています。

ここからは、国土交通省の「不動産情報ライブラリ」で公表されている鑑定評価書をもとに、上位5地点の地域特性について解説します。

1位：渋谷

1位にランクしたこちらの地点は、地価上昇率は30％と、今回のランキングでは唯一30％台を記録しました。渋谷駅の新南口改札から南西方面のエリアです。複合施設「Shibuya Sakura Stage」がオープンするなど、再開発が進んでいます。

鑑定評価書によると、中高層の店舗や事務所が立ち並ぶ商業地域です。周辺での再開発事業の整備・完成に伴い、繁華性の向上が期待され、渋谷駅周辺の商業地域として熟成していくと予測されています。

2位：浅草

2位から4位までを独占した浅草。こちらの地点は地価上昇率27.6％を記録しました。浅草地区の中心に位置する繁華街で、国内外から多くの観光客が集まってきます。

鑑定評価書には「観光客向けの店舗が増加し、底堅い需要から地価は上昇傾向が続くものと期待される」と記載されています。インバウンド需要が好調である限り、地価の上昇は続くと考えられます。

3位：浅草

3位にランクインしたこちらの地点は、つくばエクスプレスの浅草駅から160mの距離にあります。中高層の店舗やマンションなどが立ち並ぶ商業地域となっています。

鑑定評価書によると「国際通り沿いの商業地域であり、繁華性・用途の多様性を有する。散見される低層建物は、今後は中高層化が進むものと予測される。」とあります。

用途の多様性がある地域のため、需要は底堅く、インバウンド観光客数増加の影響も相まって地価上昇が継続しています。

4位：浅草

4位にランクインしたこちらの地点は、つくばエクスプレスの浅草駅から北方に280mの距離です。ひさご通りに面する、アーケード街の商業地域にあります。

鑑定評価書には「まとまった規模の土地については比較的資金力を有する法人、不動産会社、ホテル開発業者等の需要が見られる。事務所素地等需要は堅調、一方マンション、店舗、ホテル等需要が旺盛で地価は上昇幅が拡大した。」と記載されています。

上層階が共同住宅となっている建物への建て替えも進んでおり、今後も上昇傾向で推移するものと予測されています。

5位：渋谷

5位にランクインした地点は、渋谷駅の東口から650m程で、青山学院大学の近くに位置しています。事務所ビルや共同住宅などが混在する商業地域となっています。

鑑定評価書には「幹線道路の背後に位置するものの、渋谷駅周辺の再開発エリアに近いことから、今後も地域の発展が期待でき、また、足元のオフィス等の賃料水準は上昇傾向にある。」と記載されています。

国内外から人が集まるエリアであり、再開発も進むことから、地価の上昇が予測されています。