アトレティコ・マドリードは、ディエゴ・シメオネ体制下における1シーズンの敗北数と失点数で、ワースト記録を樹立したようだ。23日付で、スペイン紙『アス』が報じている。

シメオネ政権15年目のアトレティコ・マドリードは、2年連続となった夏の積極補強での期待を裏切るかのように、開幕3試合未勝利スタートと序盤戦こそ不振に喘いだものの、マルク・プビルやパブロ・バリオス、ジュリアーノ・シメオネといった若い力に、冬加入のアデモラ・ルックマンの活躍。そして、「グリーズマンのために」を合言葉に一致団結したことで、コパ・デル・レイ（国王杯）ではファイナリストとなり、チャンピオンズリーグ（CL）では9年ぶりに準決勝に駒を進めるなど、一定の結果は残している。

しかしながら、早々に優勝戦線から脱落したラ・リーガの成績は見るに堪えないものとなっており、22日の第33節エルチェ戦に2－3で敗れ、これでリーグ戦4連敗。国王杯ならびにCLに注力するべく大幅なターンオーバーを繰り返した結果、同日時点で今節未消化の3位ビジャレアルとの勝ち点差は『4』で、トップ3フィニッシュすらも危うくなり始めている（ちなみに、首位バルセロナとの勝ち点差は『25』）。

そんなロヒブランコスは、シメオネ体制下における2つのワースト記録を樹立してしまったとのことだ。スペイン紙『アス』によると、先のエルチェ戦が公式戦16敗目で、これは“チョロ”が就任する前の2010－11シーズン以来となる数字という。そして、公式戦での失点数は『70』にまで嵩んでおり、こちらも最多失点数だった2023－24シーズン（68失点）をついに上回った。リヴァプール（2－3／CL）、アーセナル（0－4／CL）、バルセロナ（1－3）、ラージョ・バジェカーノ（0－3）、クラブ・ブルッヘ（3－3／CL）、バルセロナ（0－3／国王杯）、トッテナム（2－3／CL）、レアル・マドリード（2－3）、エルチェ（2－3）と計9試合で3失点以上を許している現状に、「ゴール前での安定感には明らかな欠如が見られる」と守備面の脆さが課題と記した。

また、直近の公式戦8試合においては1勝1分6敗（PK戦の末に敗れた国王杯決勝は、記録上引き分け扱いとなる）と悲惨なものに。同紙は『敗北がもはやニュースではなくなったとき』と銘打ち、「カンプ・ノウでの勝利（2－0）は、チャンピオンズリーグの準決勝進出を意味する貴重な1勝だ。勝利がさらなる勝利を生むとして、アトレティコはアーセナル戦に最高のコンディションで臨むことに集中している。その代償として、トップレベルとは程遠い成績を招こうとも…」と指摘。続けて「ここ最近は追い上げてくるチームがいなかった。ベティスが今節の勝利で勝ち点差を『8』に縮めたものの、依然として重要なリードがある」と前置きしつつ、「試合を選り好みし、気を抜き、重要な日だけ本気を出すという戦い方は難しいものだ。火曜や水曜にだけ集中して、週末の結果を軽視してはならない。オン、オフを切り替えるスイッチなんてものは存在しないのだから」と現チームの姿勢はCLの結果に悪影響を及ぼしかねない、と警鐘を鳴らしている。

アトレティコ・マドリードの次戦は、25日の第34節アスレティック・ビルバオ戦で、CLノックアウトフェーズ・準決勝1stレグのアーセナル戦前最後の試合となるが、しっかりと“勝利”を飾って大一番に臨みたいところだ。

【ハイライト】今季16敗目を喫したアトレティコ・マドリード