ヤマハ発動機は6月11日、スタイリッシュな電動アシスト自転車「PAS CRAIG」および「PAS CRAIG PLUS」の2026年モデルを発売する。

「PAS CRAIG」は、“Urban Outrunner”をコンセプトに開発されたスタイリッシュな電動アシスト自転車。

細身のパイプフレームなどシンプルでスタイリッシュなデザインや、ブラックリムの採用など細部の配色までこだわったカラーリングなど、街中の様々なシーンにフィットするシンプルで上質なデザインに。また、耐水構造カバーでメンテナンス負担を軽減する内装3段変速など、数キロ圏内の移動に適した装備が特徴のモデルとなっている。

今回は、2026年モデルとして、「メルティグラファイト」の新色を追加。既存の「マットラベンダー(ツヤ消し)」と合わせて、2色展開になるという。発売日は6月11日。メーカー希望小売価格は12万9,000円。

ヤマハ発動機「PAS CRAIG PLUS」(マットグレイッシュベージュ)

「PAS CRAIG PLUS」は、「PAS CRAIG」の洗練されたデザインはそのままに、毎日の通勤・通学に便利な実用性を追加したモデル。大容量バッテリー(15.8Ah)搭載かつ、突然の雨でも安心な前後フルフェンダーを装備している。

今回は、2026年モデルとして、「マットグレイッシュベージュ(ツヤ消し)」の新色を追加。既存の「マットジェットブラック(ツヤ消し)」や「カーキジェイド2(ツヤ消し)」と合わせて、3色展開になるという。こちらも発売日は6月11日。メーカー希望小売価格は14万2,000円。