シマノは4月13日、マウンテンバイク用フラットペダルの新モデル「SAINT PD-G8040」と「DEORE XT PD-M8240」を発表した。

30年以上にわたり、シマノのSPD マウンテンバイクペダルは、パフォーマンスと信頼性の基準を築いてきた。今回発表した両モデルは、トレイルライディングの要求に応える設計とし、確実なグリップ力、優れた安定性、そして長期にわたる耐久性を実現している。

SHIMANO SAINT PD-G8040

「SAINT PD-G8040」(3万2,788円)は、グラビティ志向のフラッグシップモデル。121mm×110mmのワイドなデュアルコンケーブ形状を採用し、テクニカルな地形でもシューズを自然に安定させ、高いコントロール性を発揮する。ボディ外周にはレジン製のスキッドプレートを備え、岩などの障害物をいなす工夫を施した。鍛造アルミボディと高耐久アクスル構造によりハードな使用に耐え、消耗パーツの交換やリビルドにも対応する。

SHIMANO DEORE XT PD-M8240

「DEORE XT PD-M8240」(2万3,675円)は、SAINTのパフォーマンス志向のDNAを受け継ぎつつ、より手に取りやすい価格帯で展開するモデル。SAINT同様のワイドな踏み面と薄型設計により、アクスル部の突起を感じさせない安定した踏み心地を実現する。レジンスキッドプレートは非搭載ながら、強化されたペダルボディや耐衝撃ピン、堅牢なブッシング構造を採用し、長期間の使用でも信頼性の高いパフォーマンスを維持する。トレイルからバックカントリーまで、幅広いライドシーンに対応する。