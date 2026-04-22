今日の運勢 4月23日（木）12星座占いランキング第1位は魚座（うお座）！ あなたの星座は何位…!?

2026年4月23日（木）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）4月23日（木）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の草彅健太（くさなぎ・けんた）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は魚座（うお座）！ あなたの星座は何位……？感性が才能に変わる日。自分の中でくすぶっていた、クリエイティブなエネルギーに火をつけましょう。趣味や好きなことに全力で向き合うほど、思わぬ形で評価や結果がついてきます。ドーナツを食べると、流れが良くなっていきそう。自分らしさが輝く日。少し遠慮しがちでもいいので、今日は自分の感覚や直感を信じて動きましょう。あなたの本来の温かさや存在感が自然と周囲を惹きつけます。完璧でなくていいので、ありのままの自分で前に出てみて。風の吹く場所がおすすめ。過去の縁が新しい扉を開く日。かつて関わった人や場所が、今日思わぬ形で再びつながってくるかも。こだわり過ぎるよりも、感謝の気持ちで手放す意識を大切にして。腰のストレッチをすると、視野が広がっていきそうです。関係性を温める日。大切なパートナーや身近な人への気配りが、今日は特に効果的です。言葉にしなくても伝わるものはあるけれど、今日はあえて一言添えてみて。カラフルなお菓子を食べると、自分の気持ちが少し開けそう。言葉と情報が飛び跳ねる日。気になっていた連絡は今日こそ送りましょう。今日は伝えることに追い風が吹いています。ちょっとした会話や短いメッセージが、大きなチャンスの糸口になることも。いつもは読まない雑誌に手を出してみてもいいかも。仲間の中にヒントがある日。一人で完結させようとするより、今日は誰かと一緒に動いてみましょう。グループやコミュニティの中でのやりとりが、思いがけないアイデアや縁を生み出します。誰かを褒めたりお祝いしたりすると、運気アップに。ほっとできる居場所が力になる日。焦って外に出ていくより、まず自分のいる場所を落ち着いた目で見渡しましょう。家族や身近な人との何気ない時間が、エネルギーの補給源になります。大きな岩に触ると、明日からの行動力が自然と上がりそう。土台を丁寧に整える日。理想のゴールをすぐに目指すより、今できることをひとつひとつ着実に進めましょう。焦りを手放して地道に積み上げるほど、着実に評価や信頼が育っていきます。温かくて体に優しいものを飲むと、自分のペースを守れそう。コツコツが実を結ぶ日。今日は焦らず目の前の積み重ねを大切にしましょう。スキルや知識を地道に育てていることが、近いうちに大きな花を咲かせます。今日の丁寧な仕事が、次のステージの土台になるでしょう。星空を見ると、先も見えてくるかも。一人の時間で内側を整える日。張り切りすぎると空回りしやすい時です。今日は無理に輝こうとせず、静かに自分の気持ちと向き合って。心の中の「ざわつき」を整理しておくことが、明日からのパワーにつながります。部屋を片付けて、ゆっくり休みましょう。流れに逆らわない日。思い通りにいかないことがあっても、無理に動かそうとしないで。今日のリズムの乱れは一時的なものです。淡々と日常のタスクをこなし、体を動かして気分を切り替えましょう。神社にお参りして、気持ちを整えて。気持ちを切り離して考えたい日。執着や損得勘定が判断を曇らせがちです。「もったいない」「取り返したい」という気持ちを一度横に置いて、今の自分に必要なことだけをシンプルに考えましょう。銀のアクセサリーが、冷静さを与えてくれそう。こと座流星群は見られましたか。今日は、情熱への意識が強くなりそうです。夢や目標に向かって、凛とした意志で一歩を踏み出してみましょう。心に宿る炎が、あなたの行く先を照らしてくれるはずです。■監修者プロフィール：草彅健太（くさなぎ・けんた）池袋占い館セレーネ所属。メンタルケアカウンセラー。鑑定件数は若い女性を中心に7,000件を超え、占いイベントやアプリの監修も手がける。また、イベントMCや声優としての活動もしており、芸能関係者からの依頼も多い。Webサイト：https://selene-uranai.com/YouTube：https://youtu.be/UHrZuZcHTj4