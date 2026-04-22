読売ジャイアンツ 最新情報
22日のプロ野球公示で、読売ジャイアンツは萩尾匡也選手を一軍登録した。
今季は代走、守備固めなどで6試合に出場し、2打数1安打、打率.500の数字を残していた。
今季は春先から実戦でアピールを重ね、開幕前に支配下契約。アピールを続けたいところだったが、前日の走塁中に足を滑らせたこともあり登録抹消となった。
無事に回復し、持ち前の脚力を武器に再度一軍でレギュラー争いに加わりたい。
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【了】
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22日のプロ野球公示で、読売ジャイアンツは萩尾匡也選手を一軍登録した。
今季は代走、守備固めなどで6試合に出場し、2打数1安打、打率.500の数字を残していた。
今季は春先から実戦でアピールを重ね、開幕前に支配下契約。アピールを続けたいところだったが、前日の走塁中に足を滑らせたこともあり登録抹消となった。
無事に回復し、持ち前の脚力を武器に再度一軍でレギュラー争いに加わりたい。
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