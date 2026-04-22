【ファーム】西武の”ドラ7スラッガー”が逆転2ランで再昇格アピール　1軍で…

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埼玉西武ライオンズの仲三優太選手は21日、敵地・TOKYO GIANTS TOWNで行われた読売ジャイアンツとの2軍戦に「3番・左翼」で先発出場。チームを勝利に導く逆転2ランホームランを放った。











8回、1点を追う展開の2死一塁で迎えた第4打席。巨人先発の園田純規投手が投じた2球目のカーブをすくい上げて、右翼スタンドに突き刺した。



第2打席で右三塁打、第3打席で右前打を放つなど、この日は4打数3安打2打点と躍動。最後の打席でも持ち前のバットを存分に発揮する形となった。



大阪桐蔭高校からドラフト7位で2020年に入団した仲三選手は現在23歳。育成契約を経て昨季7月に支配下復帰を果たし、今季はファームで打率.308・2本塁打をマークするなど、着実に力をつけている。



一軍では8試合出場で打率.087と大苦戦し、ファームでの再調整を命じられてた仲三。この試合最大の一撃で再び一軍昇格への猛アピールを見せた。



「スラッガー」としての真骨頂を見せつけた逆転アーチが、チームに勝利をもたらした。





















【動画】カーブを完璧にすくい上げた！仲三優太の逆転2ランホームランがこれだ！

DAZNベースボールのXより













カーブを完璧に



仲三優太 本日3安打目は

逆転となるツーランホームラン！



⚾巨人×西武

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