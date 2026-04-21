「注目すべき発言だ」千賀滉大、次回登板が突如延期！？　先発ローテ残留…

千賀滉大 最新情報

ニューヨーク・メッツに所属する33歳の千賀滉大投手の次回登板が延期となった。先発ローテーションに関していくつか変更が行われたと、米メディア『ヘビー』が報じている。

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千賀は今季4試合に登板しているが、0勝3敗、防御率8.83、22奪三振で成績は低迷していた。

それでもメッツを率いるカルロス・メンドーサ監督は千賀の可能性を信じ、先発ローテーションに残す決断を下している。

とはいえ、直近の会見では「（次回登板日は）まだ決めてはいないが、彼はローテーションに入る。

オフ日があるので、ここからどう組み立てていくかを見ていく」と答えており、次回登板日を明言していなかった。

通常通りに行けば、23日（日本時間24日）のミネソタ・ツインズ戦で千賀がマウンドに立つことになるのだが、代わりにクリスチャン・スコット投手が先発することに変わった。

この発表に関しては、同メディアも「メンドーサ監督がスコットについて言及し、木曜日に先発登板すると述べた。それは注目すべき発言である」と驚いている。

それもそのはず、26歳のスコットは2024年以来MLBで登板していない。

2024年シーズンにはメッツで9試合に先発登板し、47.1イニングで防御率4.56を記録した。

メッツは11連敗と泥沼に陥っており、ナ・リーグ東地区最下位に沈んでいるため、メンドーサ監督は何か変化が必要だと考えているのかもしれない。

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【了】