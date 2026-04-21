FIFAランク5位に浮上したなでしこジャパン[写真]=Getty Images

　国際サッカー連盟（FIFA）は21日、最新の女子FIFAランキングを発表した。

　前回発表された昨年12月のランキングでは8位だった日本女子代表(なでしこジャパン)。先月に開催された『AFC女子アジアカップオーストラリア2026』で優勝を果たすと、今月行われたアメリカとの国際親善試合3連戦では、1勝2敗と繰り広げ、順位を3つ上げて5位に浮上した。

　また上位陣では、首位スペインと2位アメリカは順位をキープし、3位にイングランドが浮上。なでしこジャパンはブラジル、フランス、スウェーデンを抜いている。
　
　最新の女子FIFAランキングの上位30カ国は以下の通り。

1位　スペイン
2位　アメリカ　
3位　イングランド
4位　ドイツ
5位　日本
6位　ブラジル
7位　フランス
8位　スウェーデン
9位　カナダ
10位　オランダ
11位　北朝鮮
12位　デンマーク
13位　ノルウェー
14位　イタリア
15位　オーストラリア
16位　中国
17位　アイスランド
18位　ベルギー
19位　韓国
20位　コロンビア
21位　ポルトガル
22位　オーストリア
23位　アイルランド
24位　スコットランド
25位　スイス
26位　フィンランド
27位　メキシコ
28位　ポーランド
29位　ロシア
30位　アルゼンチン