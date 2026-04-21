国際サッカー連盟（FIFA）は21日、最新の女子FIFAランキングを発表した。

前回発表された昨年12月のランキングでは8位だった日本女子代表(なでしこジャパン)。先月に開催された『AFC女子アジアカップオーストラリア2026』で優勝を果たすと、今月行われたアメリカとの国際親善試合3連戦では、1勝2敗と繰り広げ、順位を3つ上げて5位に浮上した。

また上位陣では、首位スペインと2位アメリカは順位をキープし、3位にイングランドが浮上。なでしこジャパンはブラジル、フランス、スウェーデンを抜いている。



最新の女子FIFAランキングの上位30カ国は以下の通り。

1位 スペイン

2位 アメリカ

3位 イングランド

4位 ドイツ

5位 日本

6位 ブラジル

7位 フランス

8位 スウェーデン

9位 カナダ

10位 オランダ

11位 北朝鮮

12位 デンマーク

13位 ノルウェー

14位 イタリア

15位 オーストラリア

16位 中国

17位 アイスランド

18位 ベルギー

19位 韓国

20位 コロンビア

21位 ポルトガル

22位 オーストリア

23位 アイルランド

24位 スコットランド

25位 スイス

26位 フィンランド

27位 メキシコ

28位 ポーランド

29位 ロシア

30位 アルゼンチン