プレミアリーグのマンチェスター・シティとチェルシーは21日、今夏のプレシーズンにおいてアジアツアーを実施することを発表した。両クラブは香港で開催される『香港サッカーフェスティバル（HKTT）』に参戦。マンチェスター・Cは8月1日にインテルと、チェルシーは同5日にユヴェントスと、香港の「啓徳スタジアム」で対戦する。

現在、プレミアリーグで2位につけるマンチェスター・Cは、来シーズンに向けたプレシーズンで香港を訪れることを発表。『香港サッカーフェスティバル（HKTT）』の一環として、8月1日にセリエAのインテルと対戦する。2022－23シーズンのCL決勝の再現が、香港で実現することになった。

同じく『HKTT』への参戦が決まったチェルシーは、現地時間8月5日の19時30分より、ユヴェントスと対戦。すでにオーストラリアでツアーをすることも発表しており、7月28日にウェスタン・シドニー・ワンダラーズ、8月1日にはトッテナム・ホットスパーとの親善試合を予定している。

なお、『HKTT』のマンチェスター・C対インテルのチケット情報に関しては近日中に発表される模様。チェルシー対ユヴェントスの公式ホスピタリティ・パッケージの先行販売は5月7日に予定。一般入場チケットは5月14日に開始される（先行販売の対象メンバーは5月13日開始）ことも伝えられている。