桑田佳祐、Mrs. GREEN APPLE、MISIA、Official髭男dism、NiziU…「COUNTDOWN JAPAN 音楽チャート」今週のTOP10（4月18日（土）付）

グランジ・遠山大輔と潮紗理菜がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN」（毎週土曜13:00～13:53）。4月18日（土）の放送では、JFN各局のオンエア回数、CDセールス、Apple MusicのWeekly チャートポイント、リスナーからのリクエストを集計した“全国NO.1 FMヒットチャート”TOP10（4月18日（土）付）を発表しました。初登場！ 4月13日にリリースされた5枚目のシングル「INVADER」に収録されている楽曲で、メンバーの基俊介（もとい・しゅんすけ）さんが主演を務めるドラマ「ぴーすおぶせーふ」（日本テレビ）のエンディング主題歌となっています。先週10位から1ランクアップ↑ 4月8日にリリースされた41枚目のシングルが2週連続でランクイン。初登場！ 4月3日に配信リリースされたシングルで、テレビアニメ「ONE PIECE」エルバフ編のオープニング主題歌に起用されています。初登場！ 4月10日に配信リリースされた楽曲です。Creepy Nutsは、4月10日にアメリカ・カリフォルニア州インディオで開催された世界最大級の音楽フェスティバル「Coachella Valley Music and Arts Festival 2026」（通称 コーチェラ）に初出演しました。先週9位から3ランクアップ↑ 今週は、ゲストパートにINIの髙塚大夢（たかつか・ひろむ）さんが登場！ 同曲も収録されている4月22日（水）リリースの8枚目のシングル「PULSE」についての話などを伺いました。初登場！ 4月1日にリリースされたセカンドEP『GOOD GIRL BUT NOT FOR YOU』の表題曲がランクイン。NiziUは、6月から約3年半ぶりとなるドーム公演「NiziU Live with U 2026 DOME TOUR」の開催が決定しています。先週1位から3ランクダウン↓ 4月22日（水）にCDリリースされる両A面シングル「スターダスト/エルダーフラワー」の表題曲で、現在公開中の映画「人はなぜラブレターを書くのか」の主題歌が3週連続でランクイン。初登場！ 4月10日に配信リリースされた楽曲で、同日に公開された劇場版「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」の主題歌です。初登場！ 4月13日に配信リリースされた新曲がランクイン。Mrs. GREEN APPLEは、スタジアムツアー「ゼンジン未到とイ／ミュータブル〜間奏編〜」を、18日と19日のMUFGスタジアム（国立競技場）からスタートしました。そして、今週の第1位は……？先週3位から2ランクアップ↑ 4月3日に先行配信がスタートしたソロ18枚目となるシングルが、オンエアも好調で2週連続のランクイン。こちらはテレビアニメ「あかね噺」のオープニング主題歌です。＜番組概要＞番組名：ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN放送エリア：TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット放送日時：毎週土曜 13:00～13:53パーソナリティ：遠山大輔（グランジ）、潮紗理菜番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/countdownjapan/番組公式X： @JA_CDJ