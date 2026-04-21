西武、序盤リードもソフトバンク猛追
1回裏に西武が怒涛の6得点で先制。しかし2回表、ソフトバンクが今宮の本塁打などで4点を返し、2点差に詰め寄った。3回を終えて西武が6-4とリードしている。序盤を終え、激しい点の取り合いとなっている。
【スタメン】
西武: 1(左)桑原 2(遊)源田 3(指)渡部 4(右)林安可 5(捕)小島 6(三)平沢 7(中)西川 8(一)長谷川 9(二)滝澤 10(投)隅田
ソフトバンク: 1(中)周東 2(左)近藤 3(二)牧原大 4(指)柳田 5(一)山川 6(遊)今宮 7(三)栗原 8(捕)谷川原 9(右)柳町 10(投)スチュワート・ジュニア
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「西武ライオンズ」のニュースまとめ
「ソフトバンクホークス」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|19
|14
|5
|0
|.737
|-
|2
|阪神
|20
|14
|6
|0
|.700
|0
|3
|巨人
|19
|10
|9
|0
|.526
|4
|4
|DeNA
|18
|8
|10
|0
|.444
|5
|5
|広島
|17
|6
|11
|0
|.353
|7
|6
|中日
|19
|4
|15
|0
|.211
|10
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|20
|12
|8
|0
|.600
|-
|1
|オリックス
|20
|12
|8
|0
|.600
|-
|3
|楽天
|20
|11
|8
|1
|.579
|0
|4
|日本ハム
|20
|9
|11
|0
|.450
|3
|5
|西武
|21
|8
|12
|1
|.400
|4
|6
|ロッテ
|21
|8
|13
|0
|.381
|4