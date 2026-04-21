西武、序盤リードもソフトバンク猛追

1回裏に西武が怒涛の6得点で先制。しかし2回表、ソフトバンクが今宮の本塁打などで4点を返し、2点差に詰め寄った。3回を終えて西武が6-4とリードしている。序盤を終え、激しい点の取り合いとなっている。

【スタメン】

西武: 1(左)桑原 2(遊)源田 3(指)渡部 4(右)林安可 5(捕)小島 6(三)平沢 7(中)西川 8(一)長谷川 9(二)滝澤 10(投)隅田

ソフトバンク: 1(中)周東 2(左)近藤 3(二)牧原大 4(指)柳田 5(一)山川 6(遊)今宮 7(三)栗原 8(捕)谷川原 9(右)柳町 10(投)スチュワート・ジュニア

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 19 14 5 0 .737 -
2 阪神 20 14 6 0 .700 0
3 巨人 19 10 9 0 .526 4
4 DeNA 18 8 10 0 .444 5
5 広島 17 6 11 0 .353 7
6 中日 19 4 15 0 .211 10

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 20 12 8 0 .600 -
1 オリックス 20 12 8 0 .600 -
3 楽天 20 11 8 1 .579 0
4 日本ハム 20 9 11 0 .450 3
5 西武 21 8 12 1 .400 4
6 ロッテ 21 8 13 0 .381 4