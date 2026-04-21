今日の運勢 4月22日（水）12星座占いランキング第1位は蟹座（かに座）！ あなたの星座は何位…!?

2026年4月22日（水）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）4月22日（水）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は蟹座（かに座）！ あなたの星座は何位……？不安や疑問を書き出してみると◎可視化すると、どんな風に対応すれば良いか分かってくるようです。遠回りだったと感じていたものが、結果に繋がりそう。モヤモヤした気持ちを取っ払い、あなたらしく輝ける一日に。失敗を恐れずに、何事も試してみるとうまくいきそう。自らアイデアを出すなど、新しい可能性を切り開いていくのも良いでしょう。周りの人はあなたの話をしっかり聞いてくれるようです。対人運が良好。気になっていた相手と親しくなれるチャンス到来。自分が得意なものや好きなものを話してみると良いでしょう。相手の目をなるべく見るようにすると、気持ちが伝わりやすくなりそう。コミュニケーションを大切にすると信頼関係が築けるようです。苦手意識があるものを克服できると、収入アップのチャンスも増えそう。お気に入りのファッションやメイクで明るい気分を保ちましょう。今日は、気持ちがスッキリできそう。普段考えていることなど、パートナーや恋人にちゃんと伝えてみると良いかも。あなたが積極的になると、うまくいかなかった物事も良い方向へ。自分の才能を信じ、日々の努力を怠らないようにしましょう。もし途中で投げ出してしまったものがあれば、もう一度挑戦してみると良いかも。以前とは違うやり方など試してみて。周りの人をサポートすることが増えそうですが、何でもやってあげるのではなく、ちょっと見守るようにすると良いでしょう。質問されたら丁寧に答えてあげると、とても感謝されるようです。いろいろと考えていたことが、まとまっていくようです。周りの人に話せるようになると、手伝ってくれる人も現れることでしょう。オープンな態度でいれば、良い話も舞い込みやすくなりそう。部屋の整理整頓をすると◎どこに何があるか把握できれば、二重に買わずに済んで節約にもなりそう。暮らしに関するアイデアをSNSなどで調べてみるのも良いでしょう。良いものは真似してみて。何だかモヤモヤするときは、気分転換に運動をすると良いかも。いきなり激しいものをおこなうよりも、自宅でできる軽めの筋トレやストレッチをすると◎。ラジオや動画を再生しながらおこなってみましょう。納得ができないことがあると、感情の波が立ってしまうかも。その場を離れて深呼吸をするなど、冷静さを取り戻すようにしましょう。家族や親友に話を聞いてもらうのも良いかも。今日は、慌ただしい一日になりそう。一見難しそうなものがあったとしても、ゲーム感覚でおこなってみるのもおすすめ。深刻にとらえずに、その場を盛り上げたり周りの人と協力したりするのも良いでしょう。普段持ち歩いているものを見直してみましょう。期限切れのポイントカードなど不要なものは捨てると良いでしょう。いざという時のために、備えておくものや持ち歩くと便利なものは購入の検討をしましょう。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/