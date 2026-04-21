大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間21日、エドウィン・ディアス投手が故障者リスト（IL）に入った。同選手は前日の試合で久しぶりの登板を果たしたばかりだったが、今後しばらくの間戻ってくることはできない状況に陥ったようだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

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ディアスは同11日の試合を最後に登板が途絶え、状態が心配されていた中で同20日に登板。その試合では0.0回3失点と精彩を欠いていたが、翌21日に右肘遊離体のためIL入りしたことが発表された。

同メディアは「ジアスレチックのファビアン・アルダヤ記者によると、ディアスはこの問題に対処するための手術を受ける予定だ。ドジャースは、彼がシーズン後半まで復帰しないと発表している」と言及。

続けて、「ディアスにとって決定打となったのは日曜日の登板だったと考えられるが、デーブ・ロバーツ監督はここ1週間ほど、新たにクローザーとなった彼に対して強い懸念を示してきた。彼は先週火曜日の試合前にブルペンで投球練習を行ったが、これは同監督が『トレーニングスタッフと協議した上で』必要だと判断したものだった」と記している。

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