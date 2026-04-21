TVS REGZA株式会社は21日、ブランド誕生から20周年を迎える『レグザ 2026年春夏新商品発表会』を開催。オフィシャルスポンサーを務めるFIFAワールドカップ2026を前に、「RGB Mini LED 液晶レグザ」の商品5モデルなどを発売する。

2006年に誕生したレグザブランド。20周年を迎える中、4月21日からはレグザグローバルアンバサダーを務める目黒蓮さんを起用した新CM「色を吹き込む人」篇を公式YouTbeで後悔。6月を目処にテレビCMも放映されることとなる。

新商品発表会には、元サッカー日本代表の稲本潤一氏とタレントの稲村亜美さんが登場。5月22日以降に順次発売される「RGB Mini LED 液晶レグザ」の100V型など、レグザ史上もっとも色鮮やかな高画質を実現した新しいモデルが展示。稲本氏は「色の明るさがやっぱ凄かったなと。先ほどバラが色鮮やかに咲いた映像もあったと思うんですけど、映像で出るのってやっぱり黒がしっかりしてることだと思うので、色のコントラストっていうのがより立体感を出してるのかなと思います」と、思わぬ詳しさを見せることに。「家電芸人とか見るの好きなんで。黒が重要っていうのは知ってるんです」と、意外にも家電に詳しい一面を見せた。稲村さんは「とにかく色の鮮やかさっていうのに今驚きました。どこまでもなんか繊細で、肉眼で見るよりも、よりずっと綺麗な感じもしますし、もうこの花びらの開く感じもとても綺麗だなって感じてます」と、こだわりの色の鮮やかさに驚いたとした。

今回の新モデルは、被写体の色、輝き、質感をこれまでになく色鮮やかにリアルに再現し、大画面での更なる臨場感や没入感を創出するところが特徴。スポーツ観戦にはもってこいのモデルとなっており、正面ではなく横から見ても鮮明に色が見えるという。実際に体験した稲本氏は「この角度で見ると、あまり色とかそこまで鮮明に見えないんですけど、これすごく見えます」と、従来のものとは違うと実感。「スポーツ観戦とかする時って、やっぱり家族で見ているとお父さんはどうしてもこの辺の立ち位置になってしまうんです」と、父親ならではの悩みも解消されると太鼓判を押した。野球好きの稲村さんも「ホームランとかあのポール際の際どいものなんかがたまにあるんですけど、今のホームランかな？え、ファウルかな？みたいな時の判定も自分でできそう！なぐらい鮮明に映っている」と、小さいボールでもハッキリと鮮明に見えるだろうと興奮気味に話していた。



FIFAワールドカップのオフィシャルスポンサーを務めているということもあり、実際に前回大会の映像を流すことに。稲本氏は「鮮明で綺麗」と語りつつも、「こんだけ綺麗に映されると、こうやってる選手が逆に困るかな…」とコメント。「これフランス対アルゼンチンの試合で、多分決勝戦ですよね。絶対汚いことしてる。ファンはもしかしたら減る可能性が…」と、冗談を交えながらも映像の鮮明さに驚きを隠せずにいた。

また、テレビだけでなく、TVS REGZA初となるイヤホン、そしてゲーミングモニターの発売も決定。イヤホンはオープンイヤー型で、稲村さんが実際に着用。「付け心地はすごく軽いです。ナチュラルな感じで付いてるんですが、今音楽が流れてます」とコメント。近くにいる稲本氏には全く聞こえないようで、音漏れもしない様子。それでいて、しっかりと周囲の声は聞こえるという。インディゴ、ローズゴールド、アイボリーの3色展開となり、好みの色を選ぶことができる。



さらに、レグザブランド20周年を記念して、最大20万円分がキャッシュバックされる「“レグザ20周年”感謝キャンペーン」や、「RGB Mini LED 液晶レグザ」などの豪華書品が当たるプレゼントキャンペーンを4月21日から実施。「“レグザ20周年”感謝キャンペーン」では、対象商品を対象期間内（4月21日〜7月21日）に購入し、応募期間（4月21日〜8月24日）に応募した方には、現金もしくはPayPayポイントを最大20万円分受け取ることが可能にとなる。また、プレゼントキャンペーンはSNSで実施。第1弾は情熱のレッド・クイズ「赤（R）」とされ、4月21日（火）の12時から5月6日（水）の18時にかけて行われる。レグザの公式Xをチェックしてみてはいかがだろうか。

【画像】レグザカラーもコーデに入れた稲本潤一氏と稲村亜美さん