テデスキ・トラックス・バンド、11月に来日ツアーを東京・名古屋・大阪で開催決定

テデスキ・トラックス・バンド（Tedeschi Trucks Band）の3年ぶりとなる来日ツアーが決定した。2026年11月に東京、名古屋、大阪の3都市で開催される。

デレク・トラックスとスーザン・テデスキが率い、「世界最高のライヴ・バンド」と称される彼らは、2026年3月に4年ぶり6枚目となるスタジオ・アルバム『Future Soul』をリリースしたばかり。今作はプロデューサーにマイク・エリゾンドを迎え、デレクとの共同プロデュースで制作された。多彩な音楽的要素が自然に溶け込んだ内容となっており、バンドのアンサンブルとエネルギーの高さを強く感じさせる作品に仕上がっている。

今回のツアーは、その最新作を携えての来日となる。長年にわたり世界各地の会場を沸かせてきた彼らのステージは必見だ。

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TEDESCHI TRUCKS BAND

FUTURE SOUL TOUR 2026

11月15日（日）名古屋・COMTEC PORTBASE

11月16日（月）大阪・フェスティバルホール

11月18日（水）東京・SGCホール有明

11月19日（木）東京・SGCホール有明

公演ページ：https://www.udo.jp/shows/TTB26

＜チケット料金＞

名古屋：全席指定 ¥19,000（税込／ドリンク代別途必要）

東京・大阪：S席 ¥19,000（税込）A席 ¥18,000（税込）