DAZN（ダゾーン）は21日、サッカーコンテンツに特化した年間プラン「DAZN SOCCER」の提供を8月30日（日）までの加入での期間限定で開始することを発表した。

「DAZN SOCCER」では月々2,600円（年間31,200円）で、6月12日（金）に開幕するFIFAワールドカップ2026をはじめ、明治安田Jリーグ、ラ・リーガ、セリエA、ブンデスリーガ、リーグ・アンをはじめとする欧州サッカー、ハイライトや情報番組などDAZNが配信する全てのサッカーコンテンツを視聴することが可能となる。

DAZNはプランの提供開始を記念し、7月20日（月・祝）までの加入で最初の3カ月分の月々支払い分が980円となるキャンペーンを実施。4カ月目以降は通常料金2,600円の支払いとなるが、初年度の年間総額は26,340円となり、お得にサッカーコンテンツを視聴することが可能だ。

なお、「DAZN SOCCER」のコンテンツは「DAZN Standard」でも視聴可能。DAZNとの直接の契約者のみが加入可能で、モバイルキャリア決済での加入はできない。

DAZNは「DAZN SOCCER」の提供開始に際して次のように発表している。

「本プランの提供開始後となる6月12日（金）には、世界中のサッカーファンが熱狂する『FIFAワールドカップ2026』が開幕します。DAZNでは、過去最大104試合で行われる歴史的なメガスポーツイベントの興奮を、全試合をライブ配信する国内唯一のサービスとして余すところなくお届けいたします」

「さらに、熾烈な優勝争いや昇格・降格争いが佳境を迎える欧州トップリーグのクライマックスから新シーズン開幕、そして明治安田Jリーグの百年構想リーグ、JリーグオールスターDAZNカップ、史上初の8月開幕となる新シーズンまで、国内外のトップクラスのサッカーを年間を通じてシームレスにお楽しみいただけます。『FIFAワールドカップ2026』で注目した選手を、大会終了後もそのままJリーグや欧州リーグで推し続けられるのはDAZNだけとなります」

「さらに来年は『AFCアジアカップ2027』も開催となります。ライブ配信だけではなく、見逃し配信、ハイライト、オリジナルドキュメンタリーや情報番組など、サッカーの魅力を深掘りする関連コンテンツもすべて『DAZN SOCCER』でご視聴いただけます」