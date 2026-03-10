2025年は日本各地で野生のクマが市街地に出没しました。メディア報道やSNSで関連情報が相次ぎ、全国的に不安が広がる状況となりました。なぜクマは市街地に現れるようになったのでしょうか。2025年に起こったことや、今知っておきたいクマの生態について、専門家にお話を伺いました。

お話をお聞きしたのは、東京農工大学大学院農学研究院教授の小池伸介先生。『クマは都心に現れるのか?』（扶桑社）の著者で、ツキノワグマの生態を25年以上研究する専門家です。

■人とクマの距離は長年かけて近づいていた

――改めて振り返ると、2025年はクマと人間にとってどんな年でしたか?

世間では、2025年になって急にクマが狂暴化して市街地に現れた、というイメージがあると思います。ですが、日本各地で2000年代以降、数年おきにクマの出没は割と頻繁に起こってきました。それも突然始まったことではありません。国内のクマの分布域は40～50年かけて少しずつ広がって、この40年間で約2倍になっています。その背景にあるのは社会の変化。昔はクマは奥山に、人は平地にいて、山と平地の中山間地域では農業や林業が営まれていました。ここがクマと人を隔てるバッファーとなっていたのです。

ところが高度経済成長のあと、中山間地域で産業を営む人が減り、人が山から離れてしまった。すると耕作放棄された土地が森に戻っていきます。そこに野生動物が立ち入るようになって、クマが増えるとともに、クマと人の距離が徐々に近づき、クマと人が隣り合っている状況ができてきました。ここでドングリの不作が起きると、クマの行動が変わって市街地にも現れるようになる。その「もう本当に森にドングリがない」という状況になったのが2025年でした。特に岩手や秋田ではドングリのなりが非常に悪かった。それでクマの行動が変わってしまった、それが如実に現れた年でした。

――ドングリの不作がきっかけとなっただけで、クマと人の距離は近づいていたのですね。

普段から人のすぐ裏山にいるクマは、それほど人を警戒していない可能性があります。そんなクマが、山にドングリがない状況で、ふと人が住んでいる集落を見ると、柿や栗がいっぱいある。「じゃあ町に行こう」と、そんなことが起きたのではないかと思います。クマの数や人とクマとの距離感が一定の閾値を超えてしまい、かつ人への警戒心の低いクマが一定数に達してしまったのが去年だったのではないかと思います。

実は2023年も秋田ではそれなりにクマが出ていました。ただこの時点では、街中に出てもパニックになって逃げ回るクマが多かったのですが、去年は非常に落ち着いているクマが多く見られました。盛岡の街中を悠々と歩いているクマもいましたね。そんな人への警戒心が下がって何とも思っていないようなクマが増えてきたことも印象的でした。

――ツキノワグマが人を狙って襲う事件もありました。ツキノワグマは雑食で基本的に人は襲わないと言われていましたが、人への警戒心が下がって狂暴化したのでしょうか?

「警戒心が下がる」ことと「狂暴化する」ことはまた別の話です。警戒心が下がって食べ物を求めて人里に来るクマは増えていますが、人を積極的に襲うような狂暴なクマは今も多くないと考えます。

昨年の報道を見ると、人を襲う事故が13件と非常に多かったように見えますね。ただその中には、昔からあるような山菜取りやキノコ狩りで山に入った方が襲われたケースも含まれます。従来、クマが人を攻撃するのは防御のため。母熊が子熊を守りたいときや、人に出会ってパニックになって逃げ道もわからないときに攻撃してくるわけです。そんな中、ごく一部で人を狙ったような事故もあったことは確かです。昨年はご遺体を山へ引っ張っていったケースもありました。

クマは非常に学習能力の高い動物です。山にいるクマがいきなり人を見て襲って食べてやろうとはならなくて、何かきっかけがないと「人は食べ物を持っている」とか「人は食べられる」といった学習はしないわけです。例えば山の中で遭難して亡くなった方がいて、そのご遺体をかじってみて、食べられると学習する。こうして特殊な経験をして人は食べられるという結びつきを学習すると、今度は出会った人間を叩いて倒してみようと、積極的に襲うようになるわけです。こうしたケースも昔からありました。現代のクマが突然狂暴化したわけではありません。

――ネット上ではクマが情報伝達をして、人が食べられることが伝えられているというウワサもありました。

それはないと思います。山の中のクマの生活はわかっていないことも多いですが、今のところ食べ物の情報、在り処を教えるようなコミュニケーションは確認されていません。クマは群れを作らない動物です。子熊は冬眠の穴の中で生まれて、1歳半ごろまでお母さんと一緒に過ごします。その1年半の間に食べられるもの、食べられないものや危険な場所などいろいろなことを教わっていく。母親と別れた後は1頭で暮らし、他のクマと会うのは基本的に繁殖する時だけ。個体間のコミュニケーションは繁殖目的でしかしないと言われています。

■警戒心があるクマには、「クマ鈴」が有効

――クマ鈴は「かえってクマをおびき寄せるのではないか」という不安の声もあります。もう効果はないのでしょうか?

クマが人に対して高い警戒心を持っているという前提であれば鈴は効きますが、警戒心が下がってしまったクマは、鈴を鳴らしても何も反応しない可能性はあります。ただ山の中ではまだそういったクマは少ないと思いますので、山林では鈴の効果はあると思います。

今、年間何百万人もの人が登山やハイキングに行って、みなさん鈴をつけています。日本の登山客のクマの事故は、毎年10件に満たないくらいです。そう考えると、やはり鈴の効果は非常に大きいと思います。鈴はクマに対して「人が来たよ」とアピールする道具です。山の中にいるクマはまだ人に対して警戒心を持っている。そんなクマに人が来たよと教えることで、彼らに先にその場から移動してもらう。音でメッセージを出せるのが、鈴やラジオなんですね。

ただ、風が強い日や雨が降っているとき、沢の中のように常に音がしている場所では、音が伝わりにくい。統計でもこうした状況での事故が多いです。一度でもクマに会ってしまった人は「鈴を持っていても意味がなかった」「鈴がクマを呼び出したのでは」と思うかもしれません。でも逆に、鈴のおかげで遭遇しなかった機会は何回あるかわからないわけです。

また、山以外でも、人里に出没するクマがすべて警戒心が下がりきっているわけではありません。食べ物を求めて来たものの、人には会いたくないクマもいるわけです。その場合、鈴でこちらの存在を知らせることで、遭遇を回避できる可能性があります。人の声でもいいですね。人の話し声も結構響きますし、動物もすごく気にします。1人で歩くのではなく複数の人で歩いておしゃべりをしているだけでも、こちらの存在をアピールできます。

■野生のクマにも個性がある

あまり知られていませんが、同じ山にいるクマでも個性があって、食べる物もクマによって違います。行動の仕方もそれぞれで、個体差が非常に大きい動物ですね。最初に母親にから教わる内容が違うというのもあるし、1頭で生きているのでそれぞれの経験している内容も違っていて、その結果として個性が作られていく。そう考えると町に出るクマはそのクマ特有の事情があって、山から出てこないクマとは状況が違っている。それを踏まえた上で、被害を及ぼすクマはやはり駆除しなくてはいけないという考え方になりますし、山奥のクマは守って、集落周辺の本来はクマが居てはいけないところのクマは被害が出る前であっても駆除したり、山へ追いやるなど、分けて考えた方がいいですね。これからはクマという一括りではなく、人に被害を出したか、どこに住んでいるかで対応を変えていくことになります。

■クマは森で種をまき、掃除をしている

――山にいるクマは守った方がいいのですね。

日本でクマが絶滅したらどんなことが起こるのか、それは誰にも分かりません。雑食の彼らは果実や木の実を食べて排出することで、森の植物の種（タネ）まきをしています。クマの行動範囲は広いため、鳥やサルよりも遠くに種を運び、それが森の植物の遺伝的多様性を保っています。九州でツキノワグマが絶滅して80年ほど経ちました。まだ目立った変化はないかもしれませんが、樹木の寿命は数百年。何年も経ってから、大変なことが起こる可能性も否定できません。

それから最近の研究で、クマは動物の死体を食べることで森の掃除屋のような役割をしていることもわかってきました。死体を食べる動物はほかにもいますが、クマは特に処理するスピードが速いので、病原菌の発生源をすみやかに除去してくれる。だから、クマは危険だからいなくなればいいというのは、極端な考え方だと思いますね。

『クマは都心に現れるのか?』では、2025年のクマ大量出没の背景が詳しく解説されています。クマの生態や学習能力、習性、行動範囲や生息数、人との関わりなど、今知っておきたいクマの真実が満載の一冊です。