紫外線が強まり始める4月。「日焼け止めを塗っているのに焼ける…」そんな違和感の裏には、意外な落とし穴があるかもしれません。実は、塗る量やタイミング、塗り方のわずかな差で、紫外線防御効果は大きく変わります。美容皮膚科医が、今日から見直したい“正しい使い方”を解説します。

日焼け止めを塗っているのに焼ける理由

日焼け止めを塗っているのに、なぜか焼けてしまうことはありませんか?

しっかり対策しているつもりでも、「本当に正しく塗れているか」と聞かれると自信がない方も多いのではないでしょうか。

これから紫外線が強くなる季節を迎える今、改めて日焼け止めの“正しい使い方"を見直すことがとても重要です。

日焼け止め対策というと、「こまめに塗る」「むらなく塗る」といった基本を意識されている方は多いと思います。ですが実際は、その“基本ができているつもり"のまま、十分な効果が発揮できていないケースが少なくありません。特に、塗る前の肌状態や塗り方の細かな工夫によって、紫外線防御効果には大きな差が出ます。

美容皮膚科の現場でも、「しっかり対策しているのにシミが増えてきた」「施術後の色素沈着が気になる」といったご相談をいただくことがありますが、詳しくお話を伺うと、塗る量やタイミング、塗り方に問題があるケースが非常に多いのです。

NG 1.汗と皮脂をそのままにする

まず意外と見落とされがちなのが、塗る前の肌状態です。

汗と皮脂が残ったままの状態で日焼け止めを重ねると、それらと混ざり合い、日焼け止めが均一に密着しにくくなります。

そのため、塗る前には軽くティッシュなどで汗や皮脂をやさしく押さえてから使用することが大切です。

NG 2.一度に厚塗り

そのうえで、日焼け止めは一度に厚く塗るのではなく、顔全体で使用量を3回程度に分け、薄く重ねていくことをおすすめします。

一度に500円玉大をのせると白浮きやムラの原因になりやすいため、少量ずつ均一に重ねることで仕上がりも自然になり、紫外線防御効果も安定します。

NG 3.強く擦り塗り

塗り方についても重要なポイントがあります。

強く擦るのではなく、肌に優しくたたき込むように馴染ませることで、日焼け止めが均一にフィットしやすくなります。

NG 4.一部分だけに塗る

また、意外と忘れがちなのが塗布範囲です。

フェイスラインや首の後ろ、耳の上部などは紫外線の影響を受けやすいにもかかわらず、ケアが抜けやすい部分です。

こうした部位は年齢とともにシミやたるみとして現れやすいため、日常的に意識して塗布することが重要です。

さらに、紫外線による影響が特に出やすい目周りは、通常よりも丁寧なケアが必要です。皮膚が薄くダメージを受けやすい部位のため、追加で軽く重ね塗りをすることをおすすめします。

NG 5.朝に塗ったらそのまま

また、「朝塗ったから大丈夫」と思っている方も多いのですが、日焼け止めは時間とともに汗や皮脂、摩擦によって落ちていきます。

特に日中に外出される方や、マスクの着脱が多い方は、2〜3時間おきの塗り直しが理想です。メイクの上から使用できるスプレータイプやパウダータイプを活用するのも一つの方法です。

NG 6.夏だけ日焼け止め使用

紫外線は、シミだけでなく小じわの原因にもなり、肌老化を加速させる大きな要因の一つです。そのため、季節を問わず日焼け止めを毎日使用することが重要です。

毎日使うものだからこそ、テクスチャーが重すぎず、さらっとした使用感で乾燥しにくいものを選ぶことが、継続のポイントになります。

NG 7.適当な日焼け止め選び

当院でも、敏感肌の方や施術後のデリケートな状態の方でも使いやすいよう、肌へのやさしさと使用感にこだわった日焼け止めをご提案しています。

中でも、軽やかでサラサラとした使い心地でありながら乾燥しにくく、赤ちゃんの肌にも配慮された日焼け止め(ピュアUVディフェンスミルクなど)は、日常使いしやすい選択肢の一つでしょう。

正しい使い方が未来の肌を変える

日焼け止めは「とりあえず塗る」ものではなく、「正しく使う」ことで初めてその効果を発揮します。どれだけ高機能な製品を選んでも、使い方が適切でなければ十分な結果にはつながりません。

今日からできる小さな習慣の積み重ねが、5年後、10年後の肌に大きな差を生みます。日焼け止めの“塗り方”を見直すことから、ぜひ始めてみてください。