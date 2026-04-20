今年1月にライプツィヒからサンノゼ・アースクエイクスに完全移籍した元ドイツ代表FWティモ・ヴェルナーが、MLS（メジャーリーグ・サッカー）・ウェスタン・カンファレンス（西地区）第8節のロサンゼルスFC戦で、加入後初ゴールを挙げた。

春秋制のMLSは今年2月より2026シーズンが開幕。今季よりサンノゼ・アースクエイクスの一員となったヴェルナーは、コンディションの関係で開幕節のカンザスシティ戦（○3－0）には間に合わなかったが、第2節のアトランタ・ユナイテッド戦（○2－0）戦でデビューし、早速アシストを記録。以降は1試合に先発、2試合に途中出場した後、足首の負傷により直近2試合を欠場したが、19日のロサンゼルスFC戦で今季2度目のスターティングメンバーに名を連ねた。

韓国代表FWソン・フンミンを擁するロサンゼルスFCとのゲームは、スコアレスで後半へ折り返すと、51分に左サイドを縦に突破したヴェルナーの折り返しを、ブルキナファソ代表FWウセニ・ブダが押し込み、サンノゼ・アースクエイクスが先制する。

直後の56分には、ヴェルナーに待望の瞬間が到来。サンノゼ・アースクエイクスがピッチ中央付近で相手のボールを引っ掛けると、セカンドボールに反応したヴェルナーが左サイドのスペースを独走。カバーに来た相手をかわし、ボックス内で冷静に右足シュートを沈め、MLS入り後初ゴールを挙げた。

サンノゼ・アースクエイクスは直後の58分にも1点を追加し、74分には1点を返されたものの、80分にブダがこの日自身2点目を奪って勝負あり。4－1でロサンゼルスFCを下し、4連勝を記録。ここまで7勝1敗と絶好調で、ウェスタン・カンファレンスの順位表では、日本人GK高丘陽平を擁するバンクーバー・ホワイトキャップスと勝ち点で並ぶ2位につけている。

【スコア】

ロサンゼルスFC 1－4 サンノゼ・アースクエイクス

【得点者】

0－1 53分 ウセニ・ブダ（サンノゼ・アースクエイクス）

0－2 56分 ティモ・ヴェルナー（サンノゼ・アースクエイクス）

0－3 58分 ライアン・ポーテアス（OG／サンノゼ・アースクエイクス）

1－3 74分 リード・ロバーツ（OG／ロサンゼルスFC）

1－4 80分 ウセニ・ブダ（サンノゼ・アースクエイクス）

【ゴール動画】ヴェルナーがMLSで待望の初得点！