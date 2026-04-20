◆Q. 「閉経すると糖尿病リスクが上がる」って本当？

Q. 「閉経を迎えた頃から、健診で血糖値が気になり始めました。特に食生活も大きく変えていないのですが、『閉経後は糖尿病リスクが上がる』というのは本当でしょうか？」

◆A. 女性ホルモンの減少により、糖尿病リスクは大幅に高まります

女性は閉経を迎えると、卵巣から分泌される女性ホルモン（エストロゲン）が急激に減少します。エストロゲンにはインスリンの効き目を良くする（インスリン抵抗性を改善する）働きがあるため、閉経するまでは、女性は「血糖値が上がりにくい状態」に守られていると言えるでしょう。

しかし、閉経によってこの「守り」が失われると、インスリンの効きは悪くなります。血糖値が上昇しやすくなってしまうのは、そのためです。また、女性ホルモンが減少することで、内臓脂肪も蓄積しやすくなります。これがさらなるインスリン抵抗性を引き起こし、糖尿病発症の引き金となるのです。それまで通りの食生活や運動習慣をしっかり保っていたとしても、安心はできません。

更年期以降の女性は、糖尿病予防のためにも以下の点を意識することが重要です。

・内臓脂肪をためない食事：甘いものや炭水化物の過剰摂取に注意し、血糖値の急上昇を抑える

・適度な運動の習慣化：筋肉量を維持し、インスリンの働きを助ける体づくりをする

・定期的な血液検査：自覚症状がない段階から血糖値の変化を把握しておく

「今まで大丈夫だったから」という過信は禁物です。閉経後は体の仕組みが変わることを受け入れ、それまで以上に意識的な健康管理を行いましょう。毎日の少しの工夫と努力が、糖尿病リスクを抑える鍵となります。

◇荒牧 昌信プロフィール

日本内科学会総合内科専門医。「やさしい言葉とわかりやすい説明」をモットーに、クリニック院長として外来診療に従事。糖尿病・生活習慣病に関するセミナー・講演会も多数。ひとりでも多くの人が健康的な生活を送れるよう、役立つ医療情報を発信中。

文＝荒牧 昌信（医師）