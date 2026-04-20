チェルシーに所属するブラジル代表FWエステヴァンが、しばらく戦列離脱を余儀なくされるようだ。19日、ブラジルメディア『Globo』が伝えている。

昨夏にチェルシーに加入した現在18歳のエステヴァンは、プレミアリーグ第2節のウェストハム戦では18歳120日というチェルシー史上最年少でプレミアリーグでのアシストを記録したほか、チャンピオンズリーグ（CL）ではキリアン・エンバペ（18歳113日）、アーリング・ハーランド（19歳107日）に続いて、CLで先発出場した最初の3試合すべてでゴールを記録した3人目の10代の選手（18歳215日）になるなど、欧州1年目のシーズンながら、公式戦36試合出場で8ゴール4アシストを記録し、注目を集める活躍を見せている。

そんなエステヴァンは2月中旬から約1カ月戦列離脱を余儀なくされていたなか、今月18日に行われたプレミアリーグ第33節のマンチェスター・ユナイテッド戦に先発出場。復帰後4試合目となったが、右足のハムストリングを痛めた影響で16分に途中交代を余儀なくされていた。

チェルシーのリアム・ロシニアー監督は試合後、「彼はひどく落ち込んでいた。ハーフタイムには泣いていた。本当に気の毒だ。ハムストリングのケガのようだ。相手ゴールに向かって一対一の状況でドリブルしている時に、ハムストリングを痛めてしまった。一日も早く復帰してくれることを願っている」と心配を寄せるコメントをしていた。

状態に注目が集まっているなか、今回の報道によると、エステヴァンは深刻な事態を免れた模様で、ハムストリングの断裂ではなかったことから、15日から20日での復帰が見込まれていることが伝えられている。

これに伴い、エステヴァンはFIFAワールドカップ2026に向けたブラジル代表メンバーが発表される5月18日前に出場可能となることが予想されているが、直近の公式戦7試合で6敗を喫しているチェルシーにとっては、同選手がしばらく離脱を余儀なくされることは大きな痛手となりそうだ。

【ハイライト動画】チェルシーvsマンチェスター・ユナイテッド