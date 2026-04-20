













埼玉西武ライオンズ 最新情報



埼玉西武ライオンズの源田壮亮は19日、エスコンフィールドHOKKAIDOで行われた北海道日本ハムファイターズ戦に「2番・遊撃」で先発出場。8回に今季1号となる満塁ホームランを放った。











西武は3回、渡部聖弥の3ランなどで4点を先制。その後、日本ハムに徐々に詰め寄られたものの、5－3と2点リードで8回の攻撃を迎えた。



この回、西武は相手守備の乱れや滝澤夏央の適時打で9－3とリードを拡大。なおも1死満塁で源田に打席が回る。



日本ハムは、この回からドラフト1位ルーキーの大川慈英がプロ初登板。しかし3分の1回を2安打5失点（自責点2）で降板し、池田隆英が後を受けた。



その初球だった。やや甘く入ったフォークを源田が振り抜くと、打球は強烈なライナーで右翼ブルペンへ。自身初となる満塁本塁打となった。



プロ10年目の源田にとって、これが通算4859打席目での初グランドスラム。アマチュア時代を含めても初の一発となった。



西武はこの一打で13－3と試合を決定づける。さらに9回には平沢大河が今季1号2ランを放ち、最終的に15－3で日本ハムに大勝した。



この勝利でカードを2勝1敗とし、今季成績は8勝12敗1分け。借金を4に減らし、21日から本拠地ベルーナドームで行われる福岡ソフトバンクホークスとの3連戦に臨む。





















【動画】たまらん弾道、源田のキャリア初満塁弾がこれだ！

DAZNベースボールのXより













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山賊を知る男の一撃

源田壮亮が満塁ホームラン



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