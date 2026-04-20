日本サッカー協会（JFA）は20日、サッカー日本代表『最高の景色を 2026』オフィシャルアンバサダーの「JI BLUE」が、テーマソング「景色」の初ライブパフォーマンスを行うことを発表した。

今夏に開催されるFIFAワールドカップ2026に臨む日本代表は、5月31日（日）に『国立競技場』にてW杯に向けた壮行試合となるアイスランド代表とのキリンチャレンジカップ2026を予定しているなか、同試合にサッカー日本代表『最高の景色を 2026』オフィシャルアンバサダーの「JI BLUE」が来場することが明らかになった。

試合当日にはチームのウォーミングアップ前のピッチレベルにて、「最高の景色を 2026」の公式テーマソング「景色」をフルコーラスで初ライブパフォーマンスすることが決定。なお、パフォーマンスは両チームのウォーミングアップ前の18時15分頃～を予定しており、雨天時にはパフォーマンス内容を変更する可能性があるほか、荒天等により試合が中止になった際にはパフォーマンスも中止となることが伝えられている。

■サッカー日本代表「最高の景色を 2026」オフィシャルアンバサダー JI BLUE（ジェイアイ ブルー）

サッカー日本代表「最高の景色を 2026」オフィシャルアンバサダーとして、グローバルボーイズグループのJO1とINIからサッカーをこよなく愛するメンバーで結成されたスペシャルユニットです。JO1、INI 共に視聴者投票によるオーディションで選ばれていることから「応援が持つ無限の可能性」を心から信じる12人で構成。

メンバーは與那城奨、白岩瑠姫、河野純喜、佐藤景瑚、川西拓実、金城碧海（以上 JO1）、西洸人、田島将吾、髙塚大夢、後藤威尊、佐野雄大、池﨑理人（以上 INI）。

■サッカー日本代表「最高の景色を 2026」公式テーマソング「景色」

「世界一の追い風」を吹かせたいという強い想いから制作された公式テーマソング。楽曲のキャッチコピーは、“みせてくれ、その景色。”作詞・作曲・プロデュースは、サッカー好きで知られる☆Taku Takahashi氏（m-flo）によるもので、スタジアムの鼓動や熱量、リアリティを存分に感じさせる楽曲となっています。同じ未来を見つめる人たちと共に、この「景色」がSAMURAI BLUEの活躍を後押しします。

デジタルリリース：2026年5月1日（金）00:00

発売日：2026年6月3日（水）