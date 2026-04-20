リーグ・アン第30節が19日に行われ、パリ・サンジェルマン（PSG）とリヨンが対戦した。

連覇を目指すチャンピオンズリーグ（CL）でベスト4へ駒を進めたPSG。4連覇中のリーグ・アンでは日本代表FW南野拓実が所属するモナコにシーズンダブルを喫するなど勝ち点の取りこぼしもあるが、2試合消化の多い2位RCランスに「1」ポイント差をつけて首位を走っている。開催延期となったRCランスとの直接対決を来月中旬に控える中、しっかりと勝ち点を積み上げて優勝争いをリードし続けたいところ。今節は本拠地『パルク・デ・プランス』に5位リヨンを迎えた。

開始早々の6分に均衡が破れる。敵陣左サイドでムサ・ニアカテからのロングフィードを収めたアフォンソ・モレイラが中央へカットインし、ボックス内へラストパスを供給。これに反応したエンドリッキが上手くウィリアム・パチョの背中を取り、最後は左足でGKマトヴェイ・サフォノフのニアサイドを打ち抜いた。18分にはPSGのCKを跳ね返したところからロングカウンターを発動し、エンドリッキのアバウトなボールを拾ったモレイラが独走からGKとの1対1を制した。

2点ビハインドとなったPSGは31分、左サイドを駆け上がったリュカ・エルナンデスが力強いドリブルでボックス内への侵入すると、背後からエインズリー・メイトランド・ナイルズに倒されPKを獲得。しかし、ゴンサロ・ラモスのキックはドミニク・グライフにセーブされ、チャンスを生かすことができない。前半はリヨンの2点リードで終了した。

2点ビハインドのPSGは60分に3枚替えを敢行。ウスマン・デンベレ、フヴィチャ・クヴァラツヘリア、イ・ガンインを投入して状況の打開を図る。63分にはウォーレン・ザイール・エメリのボール奪取からショートカウンターを発動し、クヴァラツヘリアが得意の角度から右足を振ったが、GKグライフが好セーブ。さらに75分にはデンベレの強烈なミドルシュートがクロスバーを叩くなど、終盤にかけて攻勢を強めていく。

しかし、最後の最後でネットを揺らすことができず、2点ビハインドのまま時計の針が進んでいく。90＋4分、クヴァラツヘリアが見事なミドルシュートを叩き込んだが反撃もそこまで。試合は1－2で終了し、PSGは1試合未消化ながらRCランスとの勝ち点差が「3」に縮まった。PSGは22日にナントとの第26節延期分を戦い、その3日後に控える第31節はアウェイでアンジェと対戦。一方のリヨンは25日にホームでオセールと対戦する。

【スコア】

パリ・サンジェルマン 1－2 リヨン

【得点者】

0－1 6分 エンドリッキ（リヨン）

0－2 18分 アフォンソ・モレイラ（リヨン）

1－2 90＋4分 フヴィチャ・クヴァラツヘリア（パリ・サンジェルマン）