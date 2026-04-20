退職のあいさつは、長く勤めた職場に区切りをつける大切な場面です。

感謝の気持ちや達成感がある一方で、ふと過去を振り返って複雑な感情が込み上げることもあります。

今回は、人気漫画「#本当にあった退職・離職話」から、退職の場面でこれまでの会社生活を思い返した印象的なエピソードです。

表向きは穏やかなあいさつの裏で、本人の中ではまったく別の感情が渦巻いていたようで――。

ぜひ、驚きの結末を予想してみてください。

本当にあった退職クイズ「退職者が思い出し泣きした“あの夜”の出来事」

長く勤めた会社を離れる最後の日。 これまでの思い出が次々とよみがえる中で、どうしても忘れられない“ある出来事”がありました。

では、このあと主人公の頭をよぎったのは、どんな“あの夜”の記憶だったのでしょうか？

① 最高のチームワークで乗り越えられた……「徹夜で企画を仕上げた夜」

② あの子に振られたのは残業中だったな……「社内恋愛が終わった夜」

③ 交通費自腹に残業代未払、きつすぎる……「ブラック企業本領発揮な夜」

気になる続きは、本編で確認してみてください。

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※答えはこの記事の最後にあります。

最後の挨拶で浮かび上がる“本当の気持ち”

退職の場面では、表向きには感謝や区切りの気持ちを伝えながらも、心の中では別の感情が残っていることがあります。

特に、働いていた中で納得できなかったことや、引っかかっていた出来事は、最後の瞬間に強く思い出されるものです。

長く勤めたからこそ、楽しかったことだけで終われない。

そうした感情の揺れは、退職という場面ならではのリアルと言えるでしょう。

退職は終わりであると同時に、その職場で過ごした時間をどう受け止めるかを問い直す機会でもあるのかもしれません。

▶なお、今回の答えは③ 交通費自腹に残業代未払、きつすぎる……「ブラック企業本領発揮な夜」でした！ 「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で涙の真意をチェック!!