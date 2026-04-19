西武、日本ハムに15-3で大勝

先発投手：西武の平良海馬が6回2失点の好投（4安打3奪三振）、日本ハムの有原航平は6回5失点で敗戦投手 得点経過： 3回表：西武が4点を追加 3回裏：日本ハムが1点を追加 4回表：西武が1点を追加 注目選手：日本ハムの万波中正が1本塁打の活躍、西武の源田壮亮が1本塁打、4打点、2得点の活躍、西武の渡部聖弥が1本塁打、3打点の活躍。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 18 13 5 0 .722 -
2 阪神 19 13 6 0 .684 0
3 巨人 18 10 8 0 .556 3
4 DeNA 17 7 10 0 .412 5
5 広島 16 6 10 0 .375 6
6 中日 18 4 14 0 .222 9

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 19 12 7 0 .632 -
2 楽天 19 11 7 1 .611 0
3 オリックス 19 11 8 0 .579 1
4 日本ハム 19 9 10 0 .474 3
5 西武 20 7 12 1 .368 5
6 ロッテ 20 7 13 0 .350 5