セリエA第33節が19日に行われ、ミランは敵地でヴェローナと対戦した。

前節終了時点で、ミランは18勝9分5敗を記録し、勝ち点「63」を積み上げて3位につけている。首位のインテルは今節も順調に勝ち点「3」を獲得しており、試合前の時点で両者の勝ち点差は「15」まで開いた。逆転優勝は現実的な目標ではなくなってしまったが、2位のナポリは今節を落としている。まずは連敗ストップを目指し、ナポリと勝ち点で並ぶ上で必要不可欠な勝利を目指す。

現在は4連敗中で、降格圏の19位に沈むヴェローナのホームに乗り込んだゲームは、序盤からチャンスの数が限られたまま時計の針が進む。30分が経過した時点で、両チームともに枠内シュートはなし。32分にはクリスティアン・プリシッチ、ユスフ・フォファナと繋いでミランが中央を突破し、最後はペナルティエリア内へ走り込んだアドリアン・ラビオがシュートまで持ち込んだが、GKロレンツォ・モンティポの正面。この試合初の枠内シュートを得点に結びつけることはできない。

それでも、前半の終盤に差し掛かった41分に試合は動く。ピッチ中央でアドリアン・ラビオが味方のクリアボールを拾い、左のラファエル・レオンにボールを預けると、一気にスピードを上げてスペースへ走り込む。ペナルティエリア内でレオンからのリターンパスを呼び込むと、ダイレクトで左足シュートを沈め、ミランが先手を取って前半を終えた。

後半に入るとヴェローナがボールを握って敵陣へ攻め込む時間を増やし、ミランとしては嫌な時間が続く。74分には右サイドでセカンドボールを拾ったアレクシス・サーレマーケルスが右サイドを突破し、クロスボールを送ると、最後はマッテオ・ガッビアがヘディングシュートをねじ込んだが、ここは直前のシーンでサンティアゴ・ヒメネスにオフサイドの判定があり、追加点は認められない。

ミランとしては、勝利を決定付ける2点目こそ奪えなかったが、1点リードを守り切ったまま試合終了。ミランが連敗を「2」でストップし、3試合ぶりの白星を手にした。

次節、ミランは26日にユヴェントスと、ヴェローナは25日にレッチェと、それぞれホームで対戦する。

【スコア】

ヴェローナ 0－1 ミラン

【得点者】

0－1 41分 アドリアン・ラビオ（ミラン）

【ゴール動画】レオン→ラビオでミランが均衡を破る