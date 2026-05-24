ソフトバンク、日本ハムを1点リード
日本ハムは1回に野村、レイエスの一発などで4点を先制。しかしソフトバンクは2回に柳田のホームランなどで4点、3回にも2点を奪い逆転。5回に日本ハムが1点を返すが、6回終了時点でソフトバンクが6-5とリードしている。
【スタメン】
ソフトバンク: 1(一)正木 智也 2(中)周東 佑京 3(左)近藤 健介 4(三)栗原 陵矢 5(指)柳田 悠岐 6(右)山本 恵大 7(二)牧原 大成 8(捕)山本 祐大 9(遊)庄子 雄大 10(投)前田 悠伍
日本ハム: 1(遊)水野 達稀 2(二)Ｒ・カストロ 3(三)郡司 裕也 4(指)Ｆ・レイエス 5(左)野村 佑希 6(一)清宮 幸太郎 7(右)万波 中正 8(捕)進藤 勇也 9(中)エドポロ ケイン 10(投)北山 亘基
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「日本ハムファイターズ」のニュースまとめ
「ソフトバンクホークス」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|45
|28
|17
|0
|.622
|-
|2
|阪神
|45
|27
|17
|1
|.614
|0
|3
|巨人
|45
|24
|21
|0
|.533
|4
|4
|DeNA
|45
|20
|23
|2
|.465
|7
|5
|広島
|43
|17
|24
|2
|.415
|9
|6
|中日
|45
|15
|29
|1
|.341
|12
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|オリックス
|45
|26
|19
|0
|.578
|-
|2
|西武
|47
|26
|20
|1
|.565
|0
|3
|ソフトバンク
|44
|22
|22
|0
|.500
|3
|4
|日本ハム
|48
|23
|25
|0
|.479
|4
|5
|ロッテ
|45
|21
|24
|0
|.467
|5
|6
|楽天
|45
|18
|26
|1
|.409
|7