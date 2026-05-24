ソフトバンク、日本ハムを1点リード

日本ハムは1回に野村、レイエスの一発などで4点を先制。しかしソフトバンクは2回に柳田のホームランなどで4点、3回にも2点を奪い逆転。5回に日本ハムが1点を返すが、6回終了時点でソフトバンクが6-5とリードしている。

【スタメン】

ソフトバンク: 1(一)正木　智也 2(中)周東　佑京 3(左)近藤　健介 4(三)栗原　陵矢 5(指)柳田　悠岐 6(右)山本　恵大 7(二)牧原　大成 8(捕)山本　祐大 9(遊)庄子　雄大 10(投)前田　悠伍

日本ハム: 1(遊)水野　達稀 2(二)Ｒ・カストロ 3(三)郡司　裕也 4(指)Ｆ・レイエス 5(左)野村　佑希 6(一)清宮　幸太郎 7(右)万波　中正 8(捕)進藤　勇也 9(中)エドポロ　ケイン 10(投)北山　亘基

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。

「日本ハムファイターズ」のニュースまとめ
「ソフトバンクホークス」のニュースまとめ

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 45 28 17 0 .622 -
2 阪神 45 27 17 1 .614 0
3 巨人 45 24 21 0 .533 4
4 DeNA 45 20 23 2 .465 7
5 広島 43 17 24 2 .415 9
6 中日 45 15 29 1 .341 12

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 45 26 19 0 .578 -
2 西武 47 26 20 1 .565 0
3 ソフトバンク 44 22 22 0 .500 3
4 日本ハム 48 23 25 0 .479 4
5 ロッテ 45 21 24 0 .467 5
6 楽天 45 18 26 1 .409 7