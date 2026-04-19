ブンデスリーガ第30節が18日に行われ、ヴォルフスブルクは敵地でウニオン・ベルリンと対戦した。

日本代表FW塩貝健人が所属するヴォルフスブルクは、29試合が消化したリーグ戦で勝ち点「21」の降格圏17位に低迷。現在は12試合勝利から遠ざかってり降格の二文字がちらついている。そんななか今節は、11位のウニオン・ベルリンと対戦。ウニオン・ベルリンは5大リーグ初の女性監督となるマリー・ルイーズ・エタ氏が指揮を執る。

塩貝がベンチスタートとなった一戦で、ヴォルフスブルクは11分に先制点を奪取。パトリック・ヴィマーがハーフライン付近でバールを受けるとドリブルを開始する。そのまま相手の間をすり抜けると、エリア外から技ありのミドルシュートを放ち、ネットを揺らした。



後半の立ち上がり、ヴォルフスブルクは流れを引き寄せる大きな2点目をゲット。敵陣でボールを奪回すると、ジェナン・ペイチノヴィッチが右足を振り抜き、狙いすましたミドルシュートを沈める。

2点ビハインドを背負ったウニオン・ベルリンは、迎えた86分に1点を返すことに成功。カウンターからオリヴァー・バークが抜け出し、冷静にGKとの1対1を制す。その後も、ウニオン・ベルリンは攻勢を強めるが、ヴォルフスブルクGKカミル・グラバラのセーブもあり、追加点は許さない。

このまま試合終了の笛が鳴り、ヴォルフスブルクが敵地で2－1で勝利。降格圏に沈むヴォルフスブルクは13戦ぶりの白星を手にし、入れ替え戦圏内の16位ザンクトパウリに勝ち点差「2」に迫った。



次戦、ヴォルフスブルクは25日に日本代表DF高井幸大と同FW町野修斗が所属するボルシアMGと対戦する。

【スコア】

ウニオン・ベルリン 1－2 ヴォルフスブルク

【得点者】

0－1 11分 パトリック・ヴィマー（ヴォルフスブルク）

0－2 46分 ジェナン・ペイチノヴィッチ（ヴォルフスブルク）

1－2 86分 オリヴァー・バーク（ウニオン・ベルリン）