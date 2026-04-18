ユヴェントスは17日、イタリア代表MFマヌエル・ロカテッリと2030年6月30日まで契約延長したことを発表した。イタリアメディア『ガゼッタ・デロ・スポルト』は年俸が300万ユーロ（約5億5000万円）から400万ユーロ（約7億4000万円）に昇給したことを伝えている。

現行契約を2028年まで残すロカテッリだったが、昇給と新たに4年契約を締結。ユヴェントスの最高経営責任者を務めるダミアン・コモリ氏は、クラブの公式サイトを通じて、以下のようにコメントを残した。

「2021年にマヌエル（・ロカテッリ）が加入した際、彼がユヴェントスファンであることを熱く語ったのを覚えている。彼の契約更新は、ピッチにおけるリーダーシップの成長、不屈のユヴェントスの精神を示すものであり、クラブの価値観と野心と調和している。チームの競争力をさらに高めるという目標のもと、プロジェクトを確固たるものにするための一歩だ」

現在28歳のロカテッリは、2016年4月にミランでトップチームデビュー。その後、サッスオーロを経て2021年にユベントスへ買い取り義務付きの期限付き移籍で加入。2023年に完全移籍を果たすと、ここまで公式戦224試合出場で9ゴール17アシストを記録し、2023－24シーズンにはコッパ・イタリア制覇に貢献している。