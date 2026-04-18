「自分だけ海外旅行」に行くたび妻が不機嫌になる…費用は全額へそくり、妻を誘っても毎回「NO」、どうしたらいい？ 悩む夫へのアドバイス続々

フリーアナウンサーの住吉美紀がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生ワイドラジオ番組「Blue Ocean」（毎週月曜～金曜 9:00～11:00）。毎週金曜日に放送しているコーナー「沢井製薬 presents オトナのなんでも相談室」では、リスナーから届いたお悩みを、Blue Oceanリスナーのみんなで考えていきます。今回の放送では、「海外旅行に行く際の、妻との微妙な空気」に悩む男性のエピソードを紹介しました。私は60歳で、海外旅行が好きでよく出かけています。この冬も南アフリカに行ってきました。最近、「あと何回行けるだろう……」という思いが強くなり、元気なうちに行きたい気持ちが加速しています。悩みは、妻があまり良い顔をしないことです。出発前には必ず誘いますが、返事はいつも「ノー」。費用はすべて自分のへそくりから出していますが、それでも妻の表情はおもしろくなさそうで、家の空気が重くなります。どうすればこの嫌な雰囲気をなくせるのでしょうか。（60歳 男性 自営業）このお悩みに、パーソナリティの住吉美紀は「これは旅行に限らず『推し活』などでもよく聞くケースですね。一方は『短い人生、好きに生きたい』と行動し、もう一方は『待つ側』という、家族内での役割の違いというか……」と思考を巡らせます。住吉は、奥様の「おもしろくなさそう」という感情の裏に、体力の不安や、1人で置いていかれる寂しさがあるのではないかと分析。「奥様を巻き込んで一緒に旅ができれば一番ですが、アフリカのような遠出は健康面で自信がないという方もいらっしゃるでしょうし。どうすれば平和が訪れるのか、リスナーの皆さんの知恵を借りたいですね」と、その他のリスナーに呼びかけました。――番組には、送り出す側・送られる側、それぞれの立場から「平和へのヒント」が届きました。私のパートナーもライブ遠征でよく1人で出かけます。最初は「私をほったらかして……」と思っていましたが、今は快く送り出せています。理由は、必ずお土産を買ってきてくれることと、帰宅後に私とのデートや遊びの時間をしっかり作ってくれるからです。奥様が行きやすい近場の海外や、奥様が行きたい国内旅行を別に計画して、費用をプレゼントしてみてはいかがでしょうか。（東京都 30歳 女性 会社員）うちの主人は相談もなく勝手に旅行を決めるので、いつも困って「1人で行けば」と突き放してしまいます。せめて日程や行き先は事前に相談してほしかった。相談者さんの奥様も、誘われる以前の「相談プロセス」に不満があるのかもしれません。奥様の気持ち、よく分かります。（東京都 65歳 女性 専業主婦）父が北海道へ旅行に行くと言ったとき、母は「ずるい！」とブーイングしましたが、結局、父と同じ日程で母と弟も自分たちの好きな場所（愛知）へ旅行に行きました。奥様に「留守中に豪華なホテルで“ホカンス”（※「ホテル」と「バカンス」を掛け合わせた造語）を楽しんでおいで」と提案したり、1人の時間を楽しめるような仕組みを作るのもアリかもしれません。あと、普段から家事をやっていれば「自分だけ遊んで！」という不満も出にくいですよ（笑）。（東京都 33歳 女性 会社員）ーー「自分だけ楽しんでいる」という後ろめたさを解消するには、相手にも「楽しみ」を分配する工夫が必要なようです。住吉は「お互いに別の楽しみを見つけられるのが理想的ですね。まずは奥様の『おもしろくなさそう』の正体が、寂しさなのか、自分も遊びたいという不満なのか、じっくり探ってみるのが平和への第一歩かもしれません」と、エールを送りました。＜番組概要＞番組名：Blue Ocean放送日時：毎週月曜～金曜9:00～11:00パーソナリティ：住吉美紀番組Webサイト： http://www.tfm.co.jp/bo/番組公式X：@BlueOceanTFM