「あの人に出会っていなかったら、今の自分はいない」と思える存在はいますか。ふとした出会いが、家族になったり、長年の付き合いになったりとその後の人生を大きく変えることもあります。

今回は、マイナビニュース会員300人を対象に2026年4月8日に実施した、出会えてよかった人に関するアンケートの結果を紹介します。家族や友人などとの出会いの他、スーパーなどの地域での思いがけない出会いエピソードも寄せられました。

今の家族との出会い

後に配偶者となる人との出会いや、親や子どもとの出会いは、忘れられない大切なものになっているという声が多くあがりました。

妻。出会えなければ今自分がこうして生きていたか分からないから(70代/男性/千葉県/販売・サービス関連)



夫。出会えて結婚しなければ子どもにも会えなかったし、独立して気ままに過ごせていなかったから(50代/女性/千葉県/事務・企画・経営関連)



妻に出会えて価値観が向上した(30代/男性/愛知県/販売・サービス関連)



甥と姪まったく縁がないと思っていたが、頻繁に会いに来てくれるようになりただ甘やかせて遊べるので、とても大切な存在であると感じた(50代/男性/山梨県/技能工・運輸・設備関連)



親。育ててくれたので(60代/男性/神奈川県/その他・専業主婦等)



嫁さん。ときには彼女に、友達に、ときにはお袋になって寄り添ってくれる。人としての大切な根底が私と近い感性を持つ存在(50代/男性/神奈川県/技能工・運輸・設備関連)



娘。2歳の時に離婚して離れ離れになったが14歳の時に会いに来てくれた。今31歳になって男の子を産んだ。先日、私の父親にその子を見せに行ってくれた。ひ孫をみた私の父は生きがいを得たように元気になった。私も孫の顔を見られるとは思わなかったが見ることができて嬉しい。とにかく娘がいてくれて幸せだ。(60代/男性/東京都/営業関連)



夫。自分を全てさらけ出せる、夫婦というより親友に近い人だから。出会わなければ、今の自分は存在しないと思うから(50代/女性/埼玉県/その他・専業主婦等)

友人との出会い

気があう友人や自分のことを理解してくれる友人の存在はかけがえのないもの。

学生時代の友人で、今でも唯一の友人。変わっていると言われていた私に対していつでも笑ってくれる存在ですね(50代/男性/福岡県/その他・専業主婦等)



ゴルフのコンペで出会い、それ以来公私とも親しく親密にしています(70代/男性/愛知県/その他・専業主婦等)



亡くなった親友(70代/男性/島根県/その他・専業主婦等)



小学生からの友達。勉強ができて話が面白くて新しい知識が出来るので、出会えてよかった(40代/女性/大阪府/その他・専業主婦等)

先生、上司、先輩との出会い

仕事や学びの中で出会った人が、その後の考え方や人生に大きな影響を与えたという声も。何気ない一言や姿勢が、自分の軸になることもあるようです。

予備校の先生。教え方がうまかった。おかげで数学が好きになって大学でも研究するほどになった(40代/男性/千葉県/専門サービス関連)



中学の時に通っていた塾の先生。その人のおかげで性格が明るくなった(40代/男性/東京都/事務・企画・経営関連)



会社で自分が取り残されているような気がして困っている時に、上司が見かねて相談に乗ってくれました。話しているうちに、こころがほぐれて安心したような気分になって助かりました。(60代/男性/愛知県/その他・専業主婦等)



初任の学校で出会った先輩教師。それまで学問一筋だった私に、他人や生徒へのかかわり方を教えてくれた(60代/男性/熊本県/公共サービス関連)



上司。困ったときにも焦っているようであるが、何か余裕を感じる。自分が動くことで回りも自然にフォローしてしまうような人間味もある人でした(60代/男性/栃木県/建築・土木関連技術職)



ヨガの先生。肉体的にも精神的にも成長できた(70代/男性/愛知県/事務・企画・経営関連)



クライアントの担当者には、いろいろと仕事を通じて本当に育てていただいたと思います(60代/男性/静岡県/その他・専業主婦等)



会社の先輩。誰よりも早く電話をとるなど、みんなが嫌がるような仕事を進んで行う姿がカッコ良くて、自分もそうなろうと思えたからです(50代/女性/埼玉県/IT関連技術職)



バイト先の店長で、すごく人間のできた人でした。みんなから好かれていて尊敬できる人(30代/女性/静岡県/専門サービス関連)

初恋、元恋人との出会い

今の関係がどうであれ、恋愛にまつわる出会いは、印象深く心に残っている人が多いようでした。

元カノ。出会えていなかったら、本当の自分に気づかなかったかも(60代/男性/奈良県/技能工・運輸・設備関連)



高校生の時の彼女。あんなに誰かを愛せない(50代/男性/兵庫県/事務・企画・経営関連)



初恋をした相手。学校に行けば好きな人に会えると思うとそれだけで楽しくなるし、嫌なことがあっても忘れられたから(50代/女性/東京都/事務・企画・経営関連)

近所の人やその他の人との出会い

スーパーやオートバイ販売店、散歩などの日常のふとした場面で出会った人との交流が、心に残っているという声も。特別な関係でなくても、ちょっとした気遣いがそのときのその人にとって大きな支えになることもあるようです。

いつも散歩の時に挨拶するおばあちゃん。笑顔で挨拶してくれて嬉しくなる(40代/女性/広島県/販売・サービス関連)



ドイツ留学中に助けてもらったドイツ人(60代/男性/東京都/その他・専業主婦等)



オートバイ販売店の店主のおじさん。後に大事な家族となる犬が生まれた時に譲ってもらった(50代/男性/大阪府/技能工・運輸・設備関連)



スーパーでレジを並んでいたときに前にいた人と少しお話して、「子育て頑張って」と言われた時は嬉しかったです。ワンオペだったので(40代/女性/神奈川県/その他・専業主婦等)



現役時代に仕事がうまくゆかず悩んでいるときに、東京メトロの駅員さんに励まされた(60代/男性/東京都/その他・専業主婦等)



保護猫の譲渡会で出会った保護主さん。大切に面倒をみていらっしゃった猫ちゃんをお迎えさせていただきました。今では大事な大事なうちの子です(40代/女性/大阪府/クリエイティブ関連)



自分が病気で苦しんでいるときに、違う病気だが長年患っている隣人に金言をもらった。(40代/男性/奈良県/その他・専業主婦等)

当時は気づかなかったものの、振り返ってみると「出会えてよかった」と思えるつながりも少なくないはずです。ドラマのような運命的な出会いは多くはないかもしれませんが、だからこそ、直感的に「大切にしたい」と感じた縁を大事にしていきたいものです。

出会えてよかった人に関するアンケート

調査時期: 2026年4月8日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 300人

調査方法: インターネットログイン式アンケート