ねぐせ。、すべてが「初」の渋谷フリーライブ、横浜アリーナへの決意を観客とともに叫ぶ

名古屋発の4人組バンド・ねぐせ。が4月16日（木）、東京・渋谷ストリーム前の稲荷橋広場にてフリーライブを開催した。

4月8日（水）に新曲「青春バイブレーション」を配信リリースしたばかりの"ねぐせ。"にとって、これがバンド初のフリーライブ。どんな編成で、どんなセットリストで開催されるのかは当日まで発表されていなかった。

迎えた当日。4月の冷たい風が吹くなか、10代・20代を中心に溢れんばかりのファンが詰めかけ、たまたま通りかかった一般の通行人たちも足を止めて注目を向けた。

17時10分、メンバーがステージに登場。「フリーライブはじめます、よろしく！」の一声に歓声が沸き起こった。「歌って踊って楽しもうぜ！」とりょたち（Gt.Vo.）が投げかけると「グッドな音楽を」のイントロが流れ、「1、2」の掛け声とともに観客の手拍子が重なる。落ちサビ前には大合唱が起き、開演早々から会場は熱気に包まれた。

りょたち（Photo by 堤 瑛史）

この日のライブは、渋谷のど真ん中ということもありアコースティック編成。ドラムのなおとはカホンを叩き、いつもとは異なる空気感で楽曲を届けていく。「初めてアコースティックver.でやらせてもらっています。楽しんでいるかい？」の問いかけに歓声が返ると、「こんなに集まるんや」と嬉しそうに目を丸くするメンバーたち。続く「一生僕ら恋をしよう」では、アコースティックならではの親密な空気が広場を包んだ。アコギとエレキが絡み合うなかに柔らかな歌が乗る「日常革命」では、りょたちの歌声が伸びやかに渋谷の街へこだました。そして最新曲「青春バイブレーション」へ。新生活の始まった4月にぴったりのポジティヴなエネルギーを全開にして、颯爽とパフォーマンスした。

なおと（Photo by 堤 瑛史）

「さむっ」と声が漏れるほど風が吹き抜ける会場に笑いながら突っ込むメンバーたち。「渋谷でライブするって変な感じがする」と語りつつ、しょうと（Ba）をはじめ、普段から買い物に渋谷を訪れる話などで和やかな雰囲気をつくっていく。初めてのカホン演奏に「いまだに正解はわかっていないし、すごく緊張する」と話すなおとに、なおや（Gt）も「俺も緊張しているのか、寒いのか……どっちだろう」と続け、「次は真夏にやろう。学んだね」と笑いを誘った。

しょうと（Photo by 堤 瑛史）

なおや（Photo by 堤 瑛史）

今回のフリーライブを開催した理由について「ただただやってみたかった」と語りつつ、「横浜アリーナでワンマンライブをやることをたくさんの人に知ってほしかった」と本音を明かす。横浜アリーナでは「過去一番多くの曲をやります」「いままでやったことのないこともやります」と期待を煽りながら、「よかったら横浜アリーナ来てください」と呼びかけた。

りょたちの歌い出しから「愛してみてよ減るもんじゃないし」を披露すると、観客はその歌声に静かに聴き入った。再びMCへ戻ると、「路上ライブをここまでしっかりやるのは初めて。気持ちいいね、外だから。歌うのも楽しい」と、歌うことへの喜びを率直に語った。なおとは、2年前に日本武道館、昨年は幕張メッセと1年に1回大きな会場でワンマンを重ねてきたことを振り返り、2026年の横浜アリーナには「全国からねぐせ。好きが集まってほしい」と伝えた。そしてこの日集まった観客たちとともに、「ねぐせ。6月28日横浜アリーナやります！」と一斉に叫ぶ。「（横浜アリーナに）来る人？」の問いかけに、会場のいたるところで手が上がった。

（Photo by 堤 瑛史）

「実はあと1曲なんです。楽しかったです」と、最後は「織姫とBABY」へ。楽曲の終盤には大きなラララの合唱が起こり、「また横アリで会おうぜ！ ありがとう！」と叫ぶと、その場に集まった観客たちと記念写真を撮り、初めてのフリーライブ、初めてのアコースティックライブは幕を閉じた。

6月28日（日）に開催される、自身最大キャパとなる横浜アリーナでのワンマンライブ「愛問愛答」に向けて、バンドとファンの結束がより一層深まった記念すべきフリーライブとなった。

（Photo by 堤 瑛史）

セットリスト

1. グッドな音楽を

2. 一生僕ら恋をしよう

3. 日常革命

4. 青春バイブレーション

5. 愛してみてよ減るもんじゃないし

6. 織姫とBABY

＜リリース情報＞

ねぐせ。

「青春バイブレーション」

2026年4月8日デジタルリリース

http://kmu.lnk.to/xGtWmw

＜ライブ情報＞

ねぐせ。ONEMAN LIVE 「愛問愛答」

2026年6月28日（日）横浜アリーナ

OPEN 17:00/ START 18:00

特設サイト：https://neguse.jp/aimonaitou/

▼チケット 一般発売中

ローチケ：https://l-tike.com/neguse/

イープラス：https://eplus.jp/neguse/

ぴあ：https://w.pia.jp/t/neguse-k/

チケット：8,888円（税込）全席指定

オフィシャルHP：https://neguse.jp/