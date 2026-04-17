「カジュアルなのに、もっと脚を長く見せたい！」そんな願い、あなたも一度は抱いたことありませんか？ ISABEL MARANTのアイコンスニーカー「BEKETT」は、隠された5cmウェッジヒールと唯一無二のデザインで、その悩みを解決してくれるんです。伝説的な存在が今なぜ再び注目を集めるのか、その秘密と魅力を徹底解説。この記事を読めば、あなたの足元から自信が溢れるはず！

伝説のスニーカー「BEKETT」が再び脚光を浴びる理由

ファッショニスタなら誰もが一度は耳にしたことがある、ISABEL MARANT（イザベル マラン）のアイコンスニーカー「BEKETT（ベケット）」。2011年の登場以来、世界中でファッションセンセーションを巻き起こし、その名を轟かせた名作が、今再び脚光を浴びています。

皆さんは「BEKETT」スニーカーが巻き起こしたムーブメントを覚えていますか？ 2010年代初頭、ファッション業界を席巻したそのデザインは、カジュアルながらも洗練された足元を演出し、多くのセレブリティやファッショニスタたちを虜にしました。なぜ「BEKETT」は、これほどまでに人々を魅了し、そして今また人気を再燃させているのでしょうか？

唯一無二のデザイン：隠された美学

「BEKETT」の最大の特徴は、そのハイカットシルエットと、まるで魔法のようにスタイルアップを叶える5cmの隠しウェッジヒールです。外見からはスニーカーそのものなのに、内側に秘められたヒールが、履く人の脚を長く、美しく見せてくれるのです。

また、レザーとスエードの贅沢なコンビネーション、足首を包み込むようなユニークなラップデザイン、そしてパッド入りのタンといった細部のディテールには、ISABEL MARANTならではの「気軽さ」と「エレガンス」が絶妙なバランスで表現されています。

あらゆるスタイルに溶け込む汎用性

「BEKETT」の魅力は、そのデザイン性だけではありません。カジュアルなデニムスタイルから、フェミニンなドレス、モードなセットアップまで、どんなコーディネートにも不思議とマッチする汎用性を持っています。パリらしいエフォートレス（肩肘張らない）なムードを足元から演出してくれるため、まさに「タイムレスなワードローブの定番」として、その存在感を放ち続けているのです。

近年では、ソーシャルメディアを通じて再び注目を集め、Z世代（Gen Z）を中心に人気が再燃。新しい世代のアイコンたちが、「BEKETT」を取り入れたフレッシュなスタイルを提案していることも、再燃の大きな要因と言えるでしょう。

Kith TokyoをBEKETTが席巻！スペシャルイベントをレポート

このたび、ISABEL MARANTは「BEKETT」のカムバックを記念し、ストリートカルチャーの聖地ともいえるKith Tokyoでスペシャルウィンドウインスタレーションを開催中。今回は、この注目のイベントと、色褪せることのない「BEKETT」の魅力に迫ります。

一夜限りの祝祭：ローンチイベントの熱狂

今回のスペシャルウィンドウインスタレーションのローンチを記念し、2026年4月14日（火）にはKith Tokyoで一夜限りのインストアイベントが開催されました。

会場には、100足以上もの「BEKETT」スニーカーがずらりと並び、まるでアートギャラリーのような空間を創出。特別なDJセットが響き渡る中、ISABEL MARANTの世界観を五感で体感できる、まさに祝祭のような一夜となりました。

モデルでtefutefuクリエイティブディレクターの森星さんをはじめ、モデルのMonakoさん、モデル/DJの井上ヤマトさん、タレントのKaynaさんなど、ファッション業界を牽引する多くのゲストが来場。彼らの個性豊かな「BEKETT」スタイリングも、会場の華やかさを一層引き立てていました。

インスタレーション概要：BEKETTの世界を体験

このスペシャルウィンドウインスタレーションは、イベントに参加できなかった方も、期間中であれば「BEKETT」の世界観を存分に味わえる貴重な機会です。会場では厳選された「BEKETT」のラインナップをその場で手に入れることができます。ぜひ、実際に足を通して、その履き心地と、スタイルアップ効果を体感してみてください。ブランドの世界観を映し出す美しいウィンドウインスタレーションは、あなたを「BEKETT」のユニバースへと誘うことでしょう。

ISABEL MARANT BEKETT スペシャルインスタレーション概要

ISABEL MARANT：クールラグジュアリーを体現するブランド哲学

2026年4月16日（木）〜 2026年4月24日（金）Kith Tokyo東京都渋谷区神宮前6-20-1011:00 〜 21:00

「BEKETT」スニーカーの生みの親であるISABEL MARANTは、過去30年間にわたり、都会のワードローブを独創的に刷新し続けてきたブランドです。彼女たちが掲げるのは、「THE ESSENCE OF COOL LUXURY（クールラグジュアリーの本質）」というビジョン。

派手さや物質主義に囚われず、それでいて最高のクオリティを追求する姿勢は、現代を生きる私たちに「本当に必要なもの」とは何かを問いかけているようです。彼らが提案するのは、男性・女性問わず、よりリラックスして、肩肘張らないラグジュアリーウェア。

創業者のスピリットは一貫しており、それは「笑顔のあるフレンチスタイル」です。単なる流行に左右されるのではなく、着る人が心から楽しんで、自分らしくいられる。そんなポジティブな姿勢こそが、ISABEL MARANTのファッションの根底に流れています。

魅力的で直感的、そして常に革新的なISABEL MARANTのアイテムは、ファッションに敏感なあなたに、きっと新しい発見と喜びをもたらしてくれるはずです。

まとめ

伝説的なスニーカー「BEKETT」のカムバックと、それを記念したKith Tokyoでのスペシャルインスタレーションは、単なるファッションイベントに留まらず、ISABEL MARANTというブランドが持つ「クールラグジュアリー」の世界観を肌で感じる絶好の機会です。

洗練されたデザイン、快適な履き心地、そして時代を超えて愛される普遍的な魅力。ぜひ期間中にKith Tokyoを訪れて、「BEKETT」のユニバースを体験し、あなた自身の「笑顔のあるフレンチスタイル」を見つけてみてはいかがでしょうか。

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。