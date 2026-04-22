巨人、中日に4点リード
3回を終えて巨人が4-0と中日をリード。2回裏に巨人が集中打で4点を奪い、主導権を握った。石塚選手が2打点、佐々木選手も1打点を挙げ、巨人が序盤を優位に進めている。
【スタメン】
巨人: 1(中)佐々木 2(左)キャベッジ 3(遊)石塚 4(一)ダルベック 5(捕)大城 6(三)小濱 7(右)平山 8(二)浦田 9(投)竹丸
中日: 1(中)大島 2(二)田中 3(捕)石伊 4(左)細川 5(右)鵜飼 6(一)阿部 7(三)ボスラー 8(投)櫻井 9(遊)ロドリゲス
※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。
「読売ジャイアンツ」のニュースまとめ
「中日ドラゴンズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|20
|14
|6
|0
|.700
|-
|2
|阪神
|21
|14
|7
|0
|.667
|0
|3
|巨人
|20
|11
|9
|0
|.550
|3
|4
|DeNA
|19
|9
|10
|0
|.474
|4
|5
|広島
|18
|7
|11
|0
|.389
|6
|6
|中日
|20
|4
|16
|0
|.200
|10
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|21
|12
|9
|0
|.571
|-
|1
|オリックス
|21
|12
|9
|0
|.571
|-
|3
|楽天
|21
|11
|9
|1
|.550
|0
|4
|日本ハム
|21
|10
|11
|0
|.476
|2
|5
|西武
|22
|9
|12
|1
|.429
|3
|6
|ロッテ
|22
|9
|13
|0
|.409
|3