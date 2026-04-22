巨人、中日に4点リード

3回を終えて巨人が4-0と中日をリード。2回裏に巨人が集中打で4点を奪い、主導権を握った。石塚選手が2打点、佐々木選手も1打点を挙げ、巨人が序盤を優位に進めている。

【スタメン】

巨人: 1(中)佐々木 2(左)キャベッジ 3(遊)石塚 4(一)ダルベック 5(捕)大城 6(三)小濱 7(右)平山 8(二)浦田 9(投)竹丸

中日: 1(中)大島 2(二)田中 3(捕)石伊 4(左)細川 5(右)鵜飼 6(一)阿部 7(三)ボスラー 8(投)櫻井 9(遊)ロドリゲス

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 20 14 6 0 .700 -
2 阪神 21 14 7 0 .667 0
3 巨人 20 11 9 0 .550 3
4 DeNA 19 9 10 0 .474 4
5 広島 18 7 11 0 .389 6
6 中日 20 4 16 0 .200 10

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 21 12 9 0 .571 -
1 オリックス 21 12 9 0 .571 -
3 楽天 21 11 9 1 .550 0
4 日本ハム 21 10 11 0 .476 2
5 西武 22 9 12 1 .429 3
6 ロッテ 22 9 13 0 .409 3