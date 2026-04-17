開幕まで2カ月をきった『FIFAワールドカップ2026』に臨む日本代表メンバーの発表会見が5月15日に行われることになった。

最終登録メンバーの人数は23〜26名（GKは最低3名）で、35〜55名（GK最低4名）の暫定リストの中から選出されることになる。そこで今回は、多くの日本国民が注目している最終メンバーの発表を前に、FIFAワールドカップ2022以降における“第二次森保政権”で最も多くの試合で起用された選手トップ30をピックアップした。

第二次森保政権で招集されたのは88名で、Aマッチの試合数は40試合。その中で最も多くの試合に起用されたのは、日本代表の“10番”でもあるMF堂安律（フランクフルト／ドイツ）の「30試合」だった。負傷による離脱も少なく、招集されたほぼ全ての試合に出場。先発も21試合で、先のイギリス遠征では主将も務めるなど、指揮官からの全幅の信頼がうかがえる。

2位は「26試合」で森保ジャパンの中軸を担ってきた3選手が並ぶ。一人目は、今では押しも押されぬワントップの一番手であり、得点源＆攻撃の起点となっている“エース”のFW上田綺世（フェイエノールト／オランダ）。二人目は残念ながら現在は負傷離脱中のMF南野拓実（モナコ／フランス）で、三人目がMF伊東純也（ゲンク／ベルギー）となっている。

そこに続くのが、日本代表の“主将”MF遠藤航（リヴァプール／イングランド）の「25試合」で、その遠藤と同じく25試合に出場してきたのが、MF久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）。両選手とも負傷による離脱期間がなければ、試合数はもっと伸びていたはず。いずれも第一次政権からの中軸であり、同じ継続組が上位に多く名を連ねる中で、MF中村敬斗（スタッド・ランス／フランス）は第二次政権から出場機会を得て「24試合」に出場。全体の7位に入っている。

ポジション別で見ると、FWが上田、MFが堂安となっていて、負傷者の多さに悩まされてきたDF陣ではDF板倉滉（アヤックス／オランダ）が最多の「23試合」で、全体では8位タイ。そのうちの22試合が先発と、DF陣の中核を担ってきたことがわかる。DF陣ではベテランのDF谷口彰悟（シント・トロイデン／ベルギー）で板倉に次ぐ「21試合」に出場。負傷者が続出した中で存在感を示してきた。

また、GKは守護神としての地位を築いているGK鈴木彩艶（パルマ／イタリア）で、負傷による離脱期間があったものの「22試合」でゴールマウスを守ってきた。ちなみにGKの2位はGK大迫敬介（サンフレッチェ広島）の「8試合」となっている。

なお、第二次森保政権下における出場試合数トップ30は以下の通り。

▼ 出場試合数トップ30（第二次森保政権）

1 MF堂安律 ：30試合（先発21／6得点）

2 FW上田綺世：26試合（先発18／16得点）

2 MF南野拓実：26試合（先発18／9得点）

2 MF伊東純也：26試合（先発13／6得点）

5 MF遠藤航 ：25試合（先発22／2得点）

5 MF久保建英：25試合（先発19／6得点）

7 MF中村敬斗：24試合（先発13／10得点）

8 MF鎌田大地：23試合（先発16／6得点）

8 DF板倉滉 ：23試合（先発22／1得点）

10 GK鈴木彩艶：22試合（先発22／0得点）

11 DF谷口彰悟：21試合（先発15／1得点）

12 MF守田英正：19試合（先発16／4得点）

12 MF田中碧 ：19試合（先発12／5得点）

12 DF菅原由勢：19試合（先発14／2得点）

15 MF三笘薫 ：18試合（先発13／4得点）

16 DF町田浩樹：17試合（先発14／0得点）

17 DF伊藤洋輝：16試合（先発15／1得点）

18 FW前田大然：15試合（先発6／2得点）

19 FW小川航基：13試合（先発6／7得点）

20 DF瀬古歩夢：12試合（先発8／0得点）

20 MF佐野海舟：12試合（先発8／0得点）

20 FW浅野拓磨：12試合（先発4／1得点）

23 DF冨安健洋：10試合（先発8／0得点）

23 MF旗手怜央：10試合（先発6／0得点）

23 DF橋岡大樹：10試合（先発2／0得点）

23 FW町野修斗：10試合（先発2／2得点）

27 MF相馬勇紀： 9試合（先発3／1得点）

27 DF渡辺剛 ： 9試合（先発7／0得点）

29 GK大迫敬介： 8試合（先発8／0得点）

29 FW細谷真大： 8試合（先発3／3得点）