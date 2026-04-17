日本代表MF堂安律（フランクフルト／ドイツ）が出演する、求人サイト『Indeed』のテレビCMが、4月20日（月）より全国で放送開始される。

今回の発表によると、フランクフルトとメインスポンサー契約を締結する『Indeed』は、「堂安律は、ひとりじゃない。」をテーマとしたテレビCMを制作したとのことだ。堂安をメインに、チーム専属メディカルトレーナー、専属シェフ、マネジメントといった、普段は表に出ることの少ないピッチの外にいるプロフェッショナルたちの仕事にもフォーカスを当て、「それぞれが高い専門性を武器に、好きなこと・得意なことを仕事にしながらチームを支えているを、飾らない日常の延長線上にあるリアルな空気感と共に描きました」とコンセプトを伝えている。

また、“チーム堂安”による撮影のメイキング映像には、「ピッチ上での厳しい表情とは打って変わって、リラックスした堂安選手の姿が収められています」という。そのなかで堂安は、『Indeed』が掲げる「いい未来は探せる。」に基づき、自身が思い描く「いい未来」について、「小さなことでも自分なりの目標を見つけることが、いい未来に近づくための一番の近道」とコメントしている。