レバレジーズは4月16日、同社が運営するエッセンシャルワーカー向けキャリア支援サービス「レバジョブ」による「ブルーカラー職のキャリア実態調査」の結果を発表した。現在ブルーカラー職に従事する724人を対象に調査したもので、約5人に1人がホワイトカラー職からの転職者だったほか、20代では「AIに代替されにくい安心感」が職種選択の理由の1つになっていることが分かった。

現在の職種に至った経緯については、「他の現場職から転職」が45.2％で最も多く、「新卒で入社」が31.5％、「ホワイトカラーから転職」が20.4％で続いた。最終学歴は「大学卒」が39.4％、「高校卒」が37.3％となり、学歴や職歴を問わず多様な人材が従事していることがうかがえるとしている。

ブルーカラー職を選んだ理由は、「特にない」47.4％を除くと、「手に職がつくから」が13.7％で最多となり、「体を動かす仕事が好きだから」が13.5％、「収入が良いから」が13.3％で続いた。20代では「AIに代替されにくい安心感があるから」が14.5％、「人手不足で転職先に困らないイメージがあったから」が13.1％で上位に挙がり、現場での作業スキルを必要とする職種が安定的なキャリアとして認識されている傾向がうかがえる。

仕事のやりがいでは、「生活を支えられる収入が得られる」が40.9％で最も多く、「自分の技術・スキルが活かせる」が25.3％、「仕事の成果が目に見える」が21.3％で続いた。一方、不満に感じる点としては「給与水準が低い」が30.7％、「体力的にきつい」が23.1％で上位となった。

働く前に感じていたイメージとのギャップについては、「ギャップはなかった」が41.0％だった一方で、それ以外の回答はポジティブ、ネガティブの両方に分かれた。ポジティブなギャップでは「休日・休暇が取りやすい」と「人間関係が穏やかだった」がいずれも37.1％で上位となり、ネガティブなギャップでは「給与が想定より低かった」が39.9％で最多だった。

現在の仕事が将来AIに代替される可能性については、「そう思わない」の計が35.2％で、「可能性がある」の計29.0％を上回った。今後のキャリアに関する考え方では、「ホワイトカラー職に転職したい」とした回答は16.6％にとどまり、多くが現職の継続や同職種内での転職、独立を検討していることも分かったとしている。

調査は3月24日から3月31日にかけてインターネットで実施した。調査主体はレバレジーズ、実査委託先はGMOリサーチ＆AIで、有効回答数は724人。調査対象は現在ブルーカラー職に従事している人。