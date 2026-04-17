カンファレンスリーグ（ECL）・準々決勝セカンドレグの4試合が16日に行われ、準決勝に進む4チームが出揃った。

鎌田大地が所属するクリスタル・パレス（イングランド）は、敵地でフィオレンティーナ（イタリア）と激突。ファーストレグは鎌田の2得点に絡む活躍もあり、クリスタル・パレスが3点のアドバンテージを得て敵地に乗り込むと、この試合でも17分にイスマイラ・サールのヘディングシュートで先制に成功。ホームの声援を背にフィオレンティーナも反撃へ移り、30分にPKでアルベルト・グズムンドソン、53分にミドルシュートでシェール・エンドゥールがゴール。セカンドレグ単体で見ると逆転に成功したが、2戦合計スコアで逆転に持ち込むことはできず。クリスタル・パレスが欧州コンペティション初挑戦にして、準決勝行きの切符を手にした。鎌田はフル出場している。

シャフタール・ドネツク（ウクライナ）の本拠地で行われたファーストレグを0－3で落とし、“奇跡の逆転”を信じてホームに戻ってきたAZ（オランダ）は、スコアレスで進んだ後半に先手を取られる苦しい展開。1度は逆転に持ち込んだが、83分の失点でセカンドレグのスコアは2－2となり、タイムアップ。AZの挑戦はベスト8で幕を閉じた。同試合、AZに所属する毎熊晟矢は先発出場し、前半の45分間プレー。市原は今冬の加入後、トップチームの公式戦では初の先発に名を連ねたが、チームは悔しい結果となった。

マインツ（ドイツ）はホーム開催のファーストレグで、佐野海舟の豪快なミドルシュートもあり、2－0と先勝していたが、ストラスブール（フランス）の本拠地に乗り込んだセカンドレグでは序盤から主導権を握られ、0－4と完敗。逆転負けでECL準決勝進出とはならなかった。佐野はフル出場。川﨑颯太はスタメンに入り、72分に途中交代した。

先の3チームに加えて、AEKアテネ（ギリシャ）を2戦合計4－3で破ったラージョ・バジェカーノ（スペイン）を含めた4チームが、準決勝へ進出。準決勝では、シャフタール・ドネツクとクリスタル・パレス、ラージョ・バジェカーノとストラスブールが、それぞれ対戦する。ファーストレグは2026年4月30日、セカンドレグは5月7日に開催される。

◆■ECL・準々決勝結果

AZ（オランダ） 2－2（2戦合計：2－5） シャフタール・ドネツク（ウクライナ）

フィオレンティーナ（イタリア） 2－1（2戦合計：2－4） クリスタル・パレス（イングランド）

AEKアテネ（ギリシャ） 3－1（2戦合計：3－4） ラージョ・バジェカーノ（スペイン）

ストラスブール（フランス） 4－0（2戦合計：4－2） マインツ（ドイツ）

◆■CL・準々決勝対戦カード

シャフタール・ドネツク（ウクライナ） vs クリスタル・パレス（イングランド）

ラージョ・バジェカーノ（スペイン） vs ストラスブール（フランス）

※ファーストレグは2026年4月30日、セカンドレグは5月7日の開催。左側チームがファーストレグをホームで戦う。