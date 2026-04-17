現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施している「年金生活に関するアンケート」から、2026年1月17日に回答があった福島県在住70歳男性のケースをご紹介します。
◆回答者プロフィール
回答者本人：70歳男性
同居家族構成：本人のみ
住居形態：持ち家（戸建て）
居住地：福島県
リタイア前の雇用形態：正社員
リタイア前の年収：850万円
現在の預貯金：1400万円、リスク資産：400万円
これまでの年金加入期間：厚生年金540カ月
◆現在受給している年金額（月額）
老齢基礎年金（国民年金）：5万3000円（繰り上げ受給）
老齢厚生年金（厚生年金）：7万5000円（繰り上げ受給）
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：なし
◆「1人暮らしだからこの水準でなんとか生きている」
現在の年金額について満足しているか、の問いに「満足していない」と回答した今回の投稿者。
その理由として「物価が高騰している現代において、この金額では生活できない。1人暮らしだからこの水準でなんとか生きている」と語っています。
ひと月の支出は「約11万円」。年金だけでは「年に1～2回足りない月がある」と回答されています。
◆「朝や昼の食事を抜いている」
年金で足りない支出については「貯蓄からの引き出し」で賄っているという投稿者。
年金生活においては、節約のために「朝や昼の食事を抜く。地域の企業が運営している公共交通機関の割引を使用する」とあり、苦慮されている様子です。
◆「もっと旅行に行っておけばよかった」
現役時代にもっとこうしておけばよかったと思うことがあるか、との問いには「もっと旅行に行って、いろいろな場所を見ておけばよかった」と回答。
今の生活での不満については「出費をおさえるために、生活のなかで我慢をしなければならないことがあること」とコメント。
一方で今の生活の楽しみは「同年代の人たちとの交流や食事。お酒をくみ交わすこと。子どもたちの元気な姿を見守ること」とうれしそうに語られていました。
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文＝あるじゃん 編集部