ヨーロッパリーグ（EL）・準々決勝のセカンドレグが16日に行われ、フライブルク（ドイツ）はアウェイでセルタ（スペイン）と対戦した。

鈴木唯人を擁するフライブルクは、9日にホームで行われたファーストレグを3－で制し、大きなアドバンテージを手にした。準決勝進出はもちろん、直近では12日のブンデスリーガ第29節マインツ戦でも1－0で勝利しており、公式戦3連勝にも期待がかかる。

鈴木唯人が先発出場した試合は、両チームともに目立ったチャンスを作れないまま30分が経過する。均衡が崩れたのは33分、フライブルクのマティアス・ギンターのロングパスをヨルディ・マケンゴがペナルティアーク付近で頭で落とすと、イゴール・マタノヴィッチがその落としを見事なダイレクトボレーでゴール左上に突き刺す。

さらに39分、フライブルクが敵陣でボールを奪うと、鈴木唯人がボックス内へスルーパスを送る。これをボックス内左でヤン・ニクラス・ベステが折り返し、最後は走り込んでいた鈴木唯人がゴール右に沈めた。これでフライブルクは2戦合計でのリードを5点に広げた。前半はセルタが無得点に終わり、フライブルクの2点リードで終える。

後半に入り50分、フライブルクのヨハン・マンザンビが右サイドから巧みなドリブルでカットインしてシュート。これは相手選手のブロックに阻まれたが、こぼれ球を鈴木唯人が右足で振り抜き、シュートをゴール右下に沈めた。

その後、セルタは後半アディショナルタイム1分にヴィリオット・スウェドベリの得点で1点を返したものの、反撃はここまで。鈴木唯人がドッペルパック（2ゴール）を記録したフライブルクが3－1でセルタに勝利し、2戦合計では6－1で準決勝に勝ち進んだ。

この後、セルタは22日に行われるラ・リーガ第33節でアウェイにてバルセロナと対戦。一方のフライブルクは、19日に行われるブンデスリーガ第30節でハイデンハイムをホームに迎える。

【スコア】

セルタ 1－3（合計：1－6） フライブルク

【得点者】

0－1 33分 イゴール・マタノヴィッチ（フライブルク）

0－2 39分 鈴木唯人（フライブルク）

0－3 50分 鈴木唯人（フライブルク）

1－3 90＋1分 ヴィリオット・スウェドベリ（セルタ）