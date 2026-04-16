今日の運勢 4月17日（金）12星座占いランキング第1位は射手座（いて座）！ あなたの星座は何位…!?

2026年4月17日（金）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）4月17日（金）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の月野さやか（つきの・さやか）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は射手座（いて座）！ あなたの星座は何位……？新しい挑戦に追い風が吹く新月。過去の失敗を恐れず踏み出すことで、一気に流れが変わります。「やりたかったこと」に素直になるほど運気が上がります。多少のズレも経験として回収され、大きな飛躍につながるタイミングです！人生の再スタート地点。過去の傷や失敗を受け入れた上で、自分の意志で選び直すことがテーマです。人の期待ではなく「自分はどうしたいか」を優先すると、新しい未来が一気に動き出します。自己表現が大きく変わる転機。これまで遠慮していたことや抑えていた想いを解放するチャンスです！評価を気にせず、自分の世界観を出すほど注目度がアップ。本来の魅力が一気に表に出てきます。人間関係に変化の風が吹きそう！無理に合わせていた関係が自然と見直され、本音で関われる人とのつながりが強まります。対等な関係性を選ぶことで、自分らしさも取り戻せるタイミングです。新しい視点が開かれる時。これまでの考え方にとらわれず、柔軟に発想を変えることで可能性が広がります。情報や環境を見直し、アップデートすることで未来の選択肢が増えていきます。やるべきことの優先順位が明確に。広げすぎていたものを整理し、本当に必要なことに集中することで成果が出やすくなります。言葉や発信の見直しも◎。質を高めることが鍵になります。一度立ち止まり、方向性を見直すタイミング。結果を急ぐよりも「この道でいいのか」を再確認することが大切です。軌道修正をすることで、長期的に安定した流れへとつながります。外からの影響を受けやすい時。周囲の期待や空気に引っ張られすぎないよう注意が必要です。安心できる場所や人との時間を大切にし、自分の感情を整えることで本来のペースを取り戻せます。理想と現実のギャップを感じやすい時期。夢だけで進むのではなく、具体的な行動に落とし込むことが求められます。小さな一歩でも現実を動かすことで、自信と流れが戻ってきます。変化への抵抗が出やすいタイミングかも。今は現状維持よりもアップデートが必要な時です。慣れている環境や考え方を少し手放すことで、新しい可能性が見えてきます。持ち前の感性を信じてみて！内面的な揺れを感じやすい時。過去の感情や傷が浮上することもありますが、それは癒しのプロセスです。無理に抑えず向き合うことで、より深い自己理解と強さが手に入りますよ。完璧を求めすぎて動けなくなる可能性がありそう。失敗を恐れるよりも「まずやってみる」ことが大切です。小さな挑戦を積み重ねることで、停滞していた流れが徐々に動き出しますよ！4月17日は牡羊座の新月の日です。傷や過去の失敗から解放されて、「本当はどうしたいか」を基準にまずは小さな一歩を。人の期待より自分の意志を優先することで、新しい流れが動き出します。視点を変えることが未来を切り開く鍵になりますよ。■監修者プロフィール：月野さやか（つきの・さやか）東京・池袋占い館セレーネ所属。元野村證券トップセールスという異色の経歴を持つ占星術師。自身の人生の転機をきっかけにホロスコープと出会い、星よみによる人生プロデュースの道へ。著書『山芋シンデレラ』。経営者から個人まで幅広くサポートしている。Webサイト：https://selene-uranai.com/YouTube： https://www.youtube.com/@ataru-uranai