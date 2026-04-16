オリックス、4回に逆転し2点リード
西武は4回表に先制したが、その裏オリックスが紅林の2点適時打などで一挙3得点。その後は両チーム無得点が続いている。オリックスが3-1でリードして後半戦へ向かう。
【スタメン】
オリックス: 1(三)廣岡 大志 2(中)渡部 遼人 3(指)西川 龍馬 4(左)中川 圭太 5(一)太田 椋 6(捕)森 友哉 7(遊)紅林 弘太郎 8(二)大城 滉二 9(右)来田 涼斗 10(投)寺西 成騎
西武: 1(左)桑原 将志 2(遊)源田 壮亮 3(三)渡部 聖弥 4(指)林 安可 5(捕)小島 大河 6(一)山村 崇嘉 7(右)長谷川 信哉 8(二)佐藤 太陽 9(中)秋山 俊 10(投)菅井 信也
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「オリックスバッファローズ」のニュースまとめ
「西武ライオンズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|15
|11
|4
|0
|.733
|-
|2
|阪神
|16
|11
|5
|0
|.688
|0
|3
|巨人
|15
|8
|7
|0
|.533
|3
|4
|広島
|14
|6
|8
|0
|.429
|4
|5
|DeNA
|14
|5
|9
|0
|.357
|5
|6
|中日
|16
|4
|12
|0
|.250
|7
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|16
|10
|6
|0
|.625
|-
|2
|楽天
|16
|9
|6
|1
|.600
|0
|3
|オリックス
|16
|9
|7
|0
|.562
|1
|4
|日本ハム
|16
|8
|8
|0
|.500
|2
|5
|西武
|17
|6
|10
|1
|.375
|4
|6
|ロッテ
|17
|6
|11
|0
|.353
|4