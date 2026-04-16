オリックス、4回に逆転し2点リード

西武は4回表に先制したが、その裏オリックスが紅林の2点適時打などで一挙3得点。その後は両チーム無得点が続いている。オリックスが3-1でリードして後半戦へ向かう。

【スタメン】

オリックス: 1(三)廣岡　大志 2(中)渡部　遼人 3(指)西川　龍馬 4(左)中川　圭太 5(一)太田　椋 6(捕)森　友哉 7(遊)紅林　弘太郎 8(二)大城　滉二 9(右)来田　涼斗 10(投)寺西　成騎

西武: 1(左)桑原　将志 2(遊)源田　壮亮 3(三)渡部　聖弥 4(指)林　安可 5(捕)小島　大河 6(一)山村　崇嘉 7(右)長谷川　信哉 8(二)佐藤　太陽 9(中)秋山　俊 10(投)菅井　信也

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 15 11 4 0 .733 -
2 阪神 16 11 5 0 .688 0
3 巨人 15 8 7 0 .533 3
4 広島 14 6 8 0 .429 4
5 DeNA 14 5 9 0 .357 5
6 中日 16 4 12 0 .250 7

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 16 10 6 0 .625 -
2 楽天 16 9 6 1 .600 0
3 オリックス 16 9 7 0 .562 1
4 日本ハム 16 8 8 0 .500 2
5 西武 17 6 10 1 .375 4
6 ロッテ 17 6 11 0 .353 4