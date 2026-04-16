泉北ホームは4月11日、大阪・堂島に関西エリア20店舗目となる路面型ショールーム「堂島ショールーム Live(ライブ)」をオープンした。

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同施設は、創業50周年の集大成として、単なる展示場を超えた「ワクワクしながら暮らしをイメージしてできる情報発信拠点」として展開する。

ショールームの入り口は、誰でも気軽に立ち寄れる書店のような空間とした。家づくりのカタログを自由に閲覧できるスペースを設け、まだ具体的な計画がない層でも未来の暮らしを想像できる場所を目指す。

館内には、最新のライフスタイルを取り入れた「推し活ルーム」や、居心地の良い小規模空間「ヌック」、多目的に使える「3帖部屋」など、3つの異なるLDKスタイルを展示する。既製品を活用した収納や、メーカーごとの機能性を比較できる水回りなど、すぐに真似できる「リアルなヒント」を展開する。

内観イメージ

家事や収納に関する切実な悩みを集めた壁面展示も設置した。ショールーム内を巡りながら解決策を見つけ出す"謎解き"のような体験を通して自らの理想の家づくりを具体化できる仕掛けとなっている。

内観イメージ

梅田、淀屋橋、北新地など主要駅からアクセスもよいため、平日の仕事帰りにも立ち寄りやすい。ショールーム内では、資金計画、土地探し、3D間取り提案まですべて無料で実施する。キッズルーム、授乳室も完備している。

オープンを記念して、来場者全員に来場特典をプレゼントする(数に限りあり)。