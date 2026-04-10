ジョルダンは、システム ディが提供する学校事務トータルシステム「Campus Plan」の旅費精算機能に対し、4月より法人向け「乗換案内Biz」の提供を開始する。

「乗換案内Biz」は、同社が提供するクラウドおよびイントラネットで利用できる法人向けの乗換案内。「Campus Plan」は、システム ディが提供する学校業務を包括的に支えるオールインワンシステムで、最新バージョンでは予算執行サブシステムに「旅費精算機能」が追加され、出張申請や立替精算に対応できるようになった。

今回の連携により、大学などの教育機関において、出張申請や立替精算の際に最適な経路検索と正確な運賃計算が「Campus Plan」上で行えるようになる。

検索結果は旅費精算の申請処理へ自動的に反映されるため、手入力の手間が省け、業務効率化とペーパーレス化を同時に促進する。また、定期区間を考慮した運賃計算にも対応しており、過払い防止などの適正な支出管理を支援する。

クラウド環境での提供により、複雑な運賃改定やダイヤ改正に伴うデータ更新はジョルダン側が定期的に実施するため、導入先での更新作業の手間がなく、最新かつ正確な経路・運賃情報の参照が可能となる。