大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは現在、エドウィン・ディアス投手の球速が低下しているとして問題視されつつある。何らかのアクシデントが発生しているのではという見方もあるが、現段階ではそこまで深刻な事態にはなっていないようだ。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。

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同メディアは「ディアスのフォーシームは今季ここまで平均球速が低下しており、ジアスレチックのファビアン・アルダヤ記者によると、2025年の97.2マイルから95.8マイルまで落ちている。同記者の記事が広まると、ドジャースファンは『ディアスは怪我しているのか？ 何が起きているんだ？』と一気に不安へと傾いた」と言及。

続けて、「球団側は、もし何らかの異変を感じているのであれば正直に申告するようディアスに求めているが、本人は問題ないと主張している。シーズンが進むにつれて、調子が上がっていく過程に過ぎない可能性もある。幸いにもドジャースは層の厚いチームであり、たとえデーブ・ロバーツ監督の判断や実際の怪我によって彼が離脱するようなことがあっても、それを補える戦力が揃っている」と記している。

ディアスは日本時間11日の試合を最後に登板がないが、この間はアレックス・ベシア投手やタナー・スコット投手が試合を締めている。他選手でカバーできている内に、万全の状態までコンディションを持っていきたいところだ。

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